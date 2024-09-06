Ускорьте созревание компоста с помощью одного простого ингредиента

Зачем хитрые дачники добавляют в компост муку

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посыпание компостной кучи пшеничной или ржаной мукой на первый взгляд может показаться бесполезным действием, но на практике оно приносит существенные выгоды. Мука служит дополнительным источником питательных веществ для микроорганизмов, ускоряя процессы разложения органических остатков и способствуя более быстрому созреванию компоста.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

Суть в том, что добавление муки в компост "активирует" микроорганизмы, что делает этот метод полезным для начинающих дачников. Для этого достаточно просто пересыпать мукой слои компостной кучи.

Однако важно соблюдать умеренность в использовании муки, чтобы не нарушить баланс в компосте. Конкретных рекомендаций по количеству муки нет, но эксперты советуют не добавлять слишком много.

Также перед внесением муки необходимо смешать её с биопрепаратом триходерма, чтобы предотвратить развитие болезней, опасных для растений.

Это простой и эффективный способ улучшить качество компоста и ускорить его созревание, что делает его привлекательным решением для тех, кто ищет эффективные методы ухода за участком.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.



Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

