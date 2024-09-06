Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить дома тирамису
Ошибки в оформлении квартиры, которые легко исправить за один день
Туроператоры рассказали о ценах на отдых во Вьетнаме в Новый год
Жительница Нью-Йорка выиграла суд после выселения из-за шумных птиц
Прошлогодний аутсайдер "Куньлунь" начал сезон с громкой победы
Почему переполненный багажник увеличивает расход топлива
Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open

Ускорьте созревание компоста с помощью одного простого ингредиента

Зачем хитрые дачники добавляют в компост муку
1:11
Садоводство

Посыпание компостной кучи пшеничной или ржаной мукой на первый взгляд может показаться бесполезным действием, но на практике оно приносит существенные выгоды. Мука служит дополнительным источником питательных веществ для микроорганизмов, ускоряя процессы разложения органических остатков и способствуя более быстрому созреванию компоста.

Зачем хитрые дачники добавляют в компост муку
Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

Суть в том, что добавление муки в компост "активирует" микроорганизмы, что делает этот метод полезным для начинающих дачников. Для этого достаточно просто пересыпать мукой слои компостной кучи.

Однако важно соблюдать умеренность в использовании муки, чтобы не нарушить баланс в компосте. Конкретных рекомендаций по количеству муки нет, но эксперты советуют не добавлять слишком много.

Также перед внесением муки необходимо смешать её с биопрепаратом триходерма, чтобы предотвратить развитие болезней, опасных для растений.

Это простой и эффективный способ улучшить качество компоста и ускорить его созревание, что делает его привлекательным решением для тех, кто ищет эффективные методы ухода за участком.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Чехия готова принять газ из Западной Европы
Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.