Советы по садоводству: цветы, которые не стоит сажать вместе

Некоторые цветы нуждаются в большем количестве воды, чем другие. Если вы посадите цветы с разными потребностями в поливе вместе, это может вызвать проблемы.
Разные цветы имеют разные предпочтения, когда дело доходит до солнечного света. Некоторые цветы любят яркое солнце, в то время как другие предпочитают тень.
Если вы посадите цветы с противоречивыми потребностями в солнечном свете, один может не получить достаточно света, а другой может получить слишком много, что может повлиять на их рост.
Некоторые цветы имеют тенденцию быстро распространяться или захватывать сад. Лучше избегать посадки этих растений рядом с другими медленно растущими цветами. Они могут вытеснить другие растения и затруднить их рост.
Цветы имеют разные предпочтения в почве. Если вы посадите цветы с противоречивыми предпочтениями в почве вместе, это может повлиять на их способность правильно усваивать питательные вещества.
Некоторые цветы более подвержены вредителям или болезням. Посадка их рядом с другими восприимчивыми цветами может увеличить риск распространения вредителей или болезней. Хорошо держать эти цветы отдельно, чтобы предотвратить распространение любых потенциальных проблем.
Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.