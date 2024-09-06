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Советы по садоводству: цветы, которые не стоит сажать вместе

Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
1:31
Садоводство

Разные потребности в поливе

Некоторые цветы нуждаются в большем количестве воды, чем другие. Если вы посадите цветы с разными потребностями в поливе вместе, это может вызвать проблемы.

Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Требования к солнечному свету

Разные цветы имеют разные предпочтения, когда дело доходит до солнечного света. Некоторые цветы любят яркое солнце, в то время как другие предпочитают тень.

Если вы посадите цветы с противоречивыми потребностями в солнечном свете, один может не получить достаточно света, а другой может получить слишком много, что может повлиять на их рост.

Раскидистые растения

Некоторые цветы имеют тенденцию быстро распространяться или захватывать сад. Лучше избегать посадки этих растений рядом с другими медленно растущими цветами. Они могут вытеснить другие растения и затруднить их рост.

Предпочтения в почве

Цветы имеют разные предпочтения в почве. Если вы посадите цветы с противоречивыми предпочтениями в почве вместе, это может повлиять на их способность правильно усваивать питательные вещества.

Вредители и болезни

Некоторые цветы более подвержены вредителям или болезням. Посадка их рядом с другими восприимчивыми цветами может увеличить риск распространения вредителей или болезней. Хорошо держать эти цветы отдельно, чтобы предотвратить распространение любых потенциальных проблем.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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