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Какие растения выбрать для осенних клумб?

Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Садоводство » Цветы

Сентябрь — замечательное время для обновления цветочных клумб и рабаток на дачных участках. Несмотря на то, что основная волна летнего цветения уже позади, в это время года можно найти множество красивых и неприхотливых растений, которые будут радовать взор вплоть до первых заморозков.

Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, CC BY-SA 3.0

Одними из лучших осенних цветов для посадки в сентябре считаются астры. Эти яркие, пышные соцветия доступны в широкой цветовой гамме — от нежно-розового до глубокого фиолетового. Астры отлично приживаются и долго цветут даже при высаживании в середине осени. Кроме того, они довольно неприхотливы и требуют минимального ухода.

Ещё одно замечательное растение для сентябрьских посадок — хризантемы. Эти пушистые, разнообразные по форме и окраске цветы способны радовать глаз вплоть до самых заморозков. Хризантемы можно высаживать как на клумбах, так и в горшках на террасах и балконах. При этом они хорошо переносят осеннее похолодание.

Если вы хотите добавить в свой сад ярких акцентов, обратите внимание на бархатцы. Эти яркие, солнечные цветы будут отлично смотреться на фоне увядающей зелени. Бархатцы устойчивы к заморозкам, легко размножаются самосевом и способны цвести до самой зимы.

Традиционно осенними считаются и георгины. Эти крупные, ярко-окрашенные соцветия обязательно добавят вашему саду нарядности. Высаживать георгины можно вплоть до середины сентября, главное — выбрать хорошо прогреваемое, солнечное место.

Для тех, кто хочет видеть на своих клумбах более нежные и изящные цветы, отличным вариантом станут виолы. Эти небольшие, но очень обильно цветущие растения будут радовать глаз вплоть до первых морозов. Кроме того, виолы неприхотливы и легко переносят пересадку даже поздней осенью.

Кроме перечисленных, в сентябре также можно высаживать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Они не только украсят ваш сад яркими весенними красками, но и подарят вам первые весенние соцветия.

Выбирая растения для посадки в сентябре, обращайте внимание на их зимостойкость и способность адаптироваться к осенним погодным условиям. Тогда ваш дачный участок еще долго будет радовать глаз цветущими красками!

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски. Научное латинское название рода произошло от древнегреческого слова ἀστήρ — «звезда».

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Что посадить в сентябре?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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