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Мыши на даче: как избавиться от этих вредителей до наступления зимы

Дачная неприкосновенность: как уберечь своё хозяйство от мышиных набегов осенью
2:47
Садоводство » Вредители и болезни

Приближение осенних холодов — не только сигнал для дачников подготовить свои участки к зиме, но и время, когда нужно особенно позаботиться о защите своего дома и хозяйственных построек от назойливых и вредных грызунов — мышей. Эти проворные создания начинают активно искать тёплые места для зимовки, и дача становится для них очень заманчивым убежищем. Поэтому важно заранее продумать, как предотвратить их появление и нанесение вреда.

Дачная неприкосновенность: как уберечь своё хозяйство от мышиных набегов осенью
Фото: Flickr by mrmin123, CC BY-SA 2.0

Первым делом необходимо тщательно осмотреть свои постройки и найти все возможные места, через которые мыши могут проникнуть внутрь. Это могут быть трещины в фундаменте, щели в стенах, отверстия для коммуникаций и даже небольшие щели в оконных и дверных проемах. Все такие "лазейки" нужно заделать, используя прочные материалы — цемент, металлическую сетку, оцинкованный металл.

Вторым важным шагом станет уничтожение укрытий и мест обитания мышей на территории участка. Необходимо убрать все старые доски, ветки, мусор, складированные стройматериалы — короче говоря, все, что может служить для них убежищем. Также следует тщательно очистить и проверить на наличие нор погреба, сараи, теплицы и другие постройки.

Не менее эффективным способом защиты от грызунов будет установка специальных отпугивающих устройств. Это могут быть ультразвуковые отпугиватели, генераторы электромагнитных импульсов или даже простые встряхивающие механизмы. Такие приспособления создают дискомфортные для мышей условия, заставляя их держаться подальше от дачного участка.

Кроме того, можно воспользоваться проверенными народными методами. Например, расставить по участку вдоль стен и в местах возможного появления грызунов емкости с нафталином или чесноком. Мыши терпеть не могут эти резкие запахи и предпочтут обойти такие территории стороной.

Еще один совет — не допускать скопления пищевых остатков и мусора вокруг дачного дома. Мыши очень чутко реагируют на запах еды и могут быть привлечены даже небольшими крошками. Поэтому регулярно убирайте и утилизируйте все отходы.

И, наконец, не забудьте о том, что отличными "мышеловами" могут стать кошки или другие домашние питомцы. Их присутствие на участке зачастую становится самым эффективным способом борьбы с грызунами.

Соблюдая все эти простые меры, вы сможете надежно защитить свою дачу от нашествия мышей даже в пик осенних холодов. Ваш участок останется свободным от этих вредителей, а вы — спокойным за сохранность своего имущества.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.
 

Как в доме заводятся мыши? Как этого избежать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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