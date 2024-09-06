Гортензии на даче: нюансы ухода за пышноцветущими кустарниками осенью

Как правильно помочь гортензиям пережить зиму: советы по осенней обрезке

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пышноцветущие гортензии — одно из самых любимых украшений дачных участков. Эти роскошные кустарники радуют глаз своими огромными соцветиями с ранней весны и до самых заморозков. Но что делать с гортензией осенью? Нужно ли ее обрезать или лучше оставить без вмешательства? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Luizabella, CC BY-SA 4.0

Начнём с того, что гортензии бывают разных видов, и для каждого из них существуют свои нюансы ухода. Например, гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) и метельчатая (Hydrangea paniculata) формируют соцветия на побегах текущего года, поэтому их необходимо обрезать осенью или ранней весной. Это позволит стимулировать образование новых, более мощных и обильноцветущих побегов.

А вот гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) и гортензия древовидная бесстебельная (Hydrangea arborescens 'Annabelle') образуют цветочные почки на прошлогодних побегах. Поэтому нерекомендуется производить их обрезку с наступлением осени, так как это чревато потерей будущего урожая соцветий. Лучше всего подрезать эти виды гортензий ранней весной, до начала активного роста.

Однако есть и еще один момент, который следует учитывать — климатические условия региона. Если вы живете в регионах с мягкими зимами, то можете спокойно оставлять кусты гортензии в первозданном виде до весны. А вот в районах с суровыми зимами, когда температура опускается ниже -10°C, побеги могут пострадать или даже погибнуть. Поэтому в таких случаях осеннее укорачивание кустов будет весьма полезной мерой.

Как правильно обрезать гортензию осенью? Рекомендуется срезать побеги на высоту 20-30 см от земли, избегая оголения основания куста. Это поможет сохранить зимующие почки и защитить корневую систему от вымерзания. Кроме того, срезанные верхушки можно использовать для размножения гортензии черенкованием.

Подводя итог, можно сказать, что вопрос об осенней обрезке гортензий не имеет однозначного ответа. Все зависит от видовых особенностей растений и климатических условий региона. Если вы хотите быть уверены в отличном цветении в следующем сезоне — прислушайтесь к рекомендациям. А если сомневаетесь — лучше подождите до весны и тогда уже определяйтесь с дальнейшими действиями.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.



Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.



