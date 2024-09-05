Узнайте, как сделать ваш компост ещё лучше: простая добавка, которая вас удивит

Компост на 5+: простой ингредиент, который значительно улучшит ваше органическое удобрение

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для многих дачников и садоводов компостирование — неотъемлемая часть ведения огорода. Компост является ценным органическим удобрением, которое улучшает структуру и плодородие почвы. Однако не все знают, что есть один простой секрет, который поможет сделать компост еще более полезным для растений. И этим секретом является… мука!

Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate, CC BY 3.0

Казалось бы, какое отношение мука может иметь к компосту? Оказывается, самое прямое. Добавление муки в компостную кучу существенно улучшает процесс компостирования и качество получаемого органического удобрения.

Дело в том, что мука служит прекрасным источником легкодоступных углеводов для размножения полезных бактерий и грибов, участвующих в разложении органических остатков. Эти микроорганизмы буквально "оживляют" компост, ускоряя процесс его созревания.

Кроме того, мука помогает сбалансировать соотношение углерода и азота в компостной куче. Это крайне важно для обеспечения оптимальных условий для жизнедеятельности компостных обитателей. В результате компост становится более насыщенным питательными веществами.

Опытные дачники предпочитают добавлять в компост ржаную или пшеничную муку. Ее вносят небольшими порциями при каждом слое новых органических отходов. Оптимальная норма — 1-2 ст. л. муки на 1 кв. м площади компостной кучи.

Кроме того, мука способствует лучшей аэрации компоста, что также благоприятно сказывается на скорости его созревания. Она "рыхлит" массу, делая ее более проницаемой для воздуха.

Стоит отметить, что мука — лишь один из секретных ингредиентов, которые могут использовать опытные дачники для улучшения качества компоста. Другие добавки — древесная зола, яичная скорлупа, измельченные кофейные зерна и пр. Но мука, определенно, является одним из самых доступных и эффективных "ускорителей" компостирования.

Так что, если вы хотите получить максимально питательный компост для своего участка, не забывайте добавлять муку в компостную кучу. Это простое действие поможет значительно ускорить процесс созревания органического удобрения и сделать его более полезным для растений.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.



Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения, природные цеолиты, промышленные и хозяйственные отходы и др.



