Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист рассказал, как отдохнуть в Египте за 19 тысяч рублей
Как создать идеальное пространство для будущего школьника
Последняя велогонка в Москве пройдет 14 сентября
Кикшеринговые сервисы в Москве вводят новые штрафы
Учёные выявили новые способы доставки лекарств
Можно ли стирать нижнее бельё с остальной одеждой?
Котлеты из фарша, от которых невозможно оторваться: рецепт приготовления
Составлен рейтинг самых недорогих автомобилей в РФ в сентябре 2024 года
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты

Секрет идеального урожая чеснока: простая подкормка, которая удвоит результат

Повышаем урожай чеснока с минимумом усилий: эффективная подкормка для богатого урожая
2:38
Садоводство » Советы

Выращивание чеснока — довольно распространённое занятие среди садоводов и огородников. Это неприхотливая в уходе и ценная овощная культура, способная дать богатый урожай при соблюдении основных агротехнических правил. Однако есть одна несложная хитрость, которая позволит повысить урожайность чеснока буквально в полтора раза, не затрачивая при этом больших усилий.

Повышаем урожай чеснока с минимумом усилий: эффективная подкормка для богатого урожая
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Секрет кроется в правильном подкармливании растений в ключевой момент их развития. Чеснок крайне отзывчив на внесение дополнительных питательных веществ, особенно фосфора и калия. Эти макроэлементы стимулируют активный рост и формирование крупных, здоровых луковиц.

Чтобы использовать эту простую хитрость, достаточно внести специальное удобрение для чеснока под растения в период формирования долек. Оптимальным сроком является момент, когда ботва чеснока достигает высоты 20-25 см. В это время луковицы начинают активно наращивать массу, и им как раз необходимо дополнительное питание.

Для подкормки отлично подойдет комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия. Например, суперфосфат, сульфат калия или специализированные удобрения для чеснока. Вносить их следует в прикорневую зону растений, аккуратно перекапывая почву вокруг. Норма расхода — 30-40 г на 1 кв. м.

Кроме того, не стоит забывать и о регулярных поливах в период активного роста чеснока. Отсутствие достаточной влаги также негативно скажется на размере луковиц.

Применяя эту простую агротехническую хитрость, вы сможете получить настоящий богатый урожай чеснока, причем без особых трудозатрат. Крупные, сочные и ароматные головки чеснока станут настоящей гордостью вашего огорода.

Итак, запомните ключевые моменты для высокого урожая чеснока:

  • Подкармливайте растения комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия;
  • Вносите удобрения в прикорневую зону в период активного роста ботвы, примерно при высоте 20-25 см;
  • Не забывайте о регулярных поливах во время вегетации.

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко сможете увеличить урожайность чеснока в полтора раза по сравнению с обычным выращиванием. Это отличный способ получить максимальный результат с минимумом усилий!

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода.
 

Как увеличить урожай чеснока
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Сводка с фронта: во Львове ракетой поражены химлаборатории, под Житомиром "Кинжалы" уничтожили бункер-штаб
Сводка с фронта: во Львове ракетой поражены химлаборатории, под Житомиром "Кинжалы" уничтожили бункер-штаб
Последние материалы
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
Пять самых популярных пластических операций в России
Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике
Новая федеральная магистраль пересечёт Россию с запада на восток
JMF: заморозка повышает полезные свойства чеснока
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.