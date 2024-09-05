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Оптимальное время для посадки тюльпанов

Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
1:18
Садоводство

Посадка тюльпанов — это важный этап для успешного выращивания этих весенних цветов. Оптимальное время для высадки — вторая декада сентября, когда почва начинает остывать, но ещё не замёрзла.

Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
Фото: flickr.com by Rob Young, CC BY 2.0

Не стоит спешить с посадкой, так как слишком ранняя высадка может привести к тому, что тюльпаны начнут прорастать, и молодые ростки могут погибнуть от первых морозов.

Тюльпаны нуждаются в периоде от 30 до 45 дней для укоренения до наступления заморозков. В этом случае растения смогут пережить зиму с сильной корневой системой. Если посадку задержать, можно использовать мульчирование для защиты луковиц от промерзания.

Лунный календарь на 2024 год выделяет благоприятные дни для посадки тюльпанов: 20, 21, 25 и 27 сентября. Этот период даёт возможность растениям успешно подготовиться к зиме. Рекомендуется ориентироваться на средние температуры, идеальная температура для укоренения составляет около 7 °C.

Для регионов с холодным климатом, например, Сибири, оптимальные сроки для посадки тюльпанов сдвигаются на конец сентября — начало октября.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
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