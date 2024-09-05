Природная напасть: эффективные методы удаления лишайников с коры деревьев

Отучаем деревья от "растительных париков": эффективные способы борьбы с лишайниками

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лишайники - это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей. Они нередко поселяются на коре деревьев, став неприятной проблемой для садоводов и владельцев приусадебных участков. Однако не стоит спешить избавляться от лишайников любой ценой - в некоторых случаях они могут свидетельствовать о благоприятных условиях для роста дерева. Разберемся, как правильно бороться с лишайниками на деревьях.

Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries, CC BY-SA 2.5

Почему на деревьях появляется лишайник?

Лишайники селятся на деревьях по нескольким причинам:

Возраст дерева. Пожилые деревья со стареющей корой более подвержены появлению лишайников. Плохие условия. Избыток влаги, недостаток солнечного света, загрязнённось воздуха - всё это создает благоприятную среду для роста лишайников. Ослабленный иммунитет. Стресс, болезни, неправильный уход ослабляют защитные функции дерева, открывая путь лишайникам.

В некоторых случаях лишайники просто свидетельствуют о благоприятной экологической обстановке, так как они чувствительны к загрязнениям. Но при чрезмерном разрастании они могут наносить вред дереву, поэтому от них все-таки нужно избавляться.

Как бороться с лишайниками на деревьях?

Для удаления лишайников с деревьев рекомендуются следующие меры:

Механическое удаление. Можно аккуратно соскабливать лишайники с коры деревьев при помощи скребка или жесткой щетки. Но будьте осторожны, не повредите кору. Биологические препараты. Эффективны специальные биологические средства на основе грибных или бактериальных культур, подавляющих рост лишайников. Химические средства. Для обработки коры деревьев используют растворы медного или железного купороса. Но химические методы следует применять осторожно, чтобы не навредить самому дереву. Профилактика. Для предотвращения появления лишайников важно обеспечить дереву благоприятные условия: достаточное освещение, вентиляцию, регулярную обрезку и своевременный уход.

Важные правила борьбы с лишайниками:

Проводить обработку следует весной, когда лишайники наиболее активно растут.

Удаляйте пораженные участки коры, но не повреждайте здоровые ткани дерева.

После механической чистки обработайте кору защитными средствами.

Регулярно следите за состоянием деревьев и своевременно устраняйте угрозы.

Помните, что полное избавление от лишайников может быть длительным процессом. Но регулярные профилактические и лечебные меры помогут сохранить здоровье и красоту ваших деревьев.

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта. Помимо двух основных участников, в составе большинства лишайников присутствует второй вид гриба, дрожжеподобные базидиомицеты. Группа насчитывает более 26 000 видов.

