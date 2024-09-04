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Преображение фикуса: как с помощью обрезки вернуть растению декоративность

От неряшливого к безупречному: превращаем фикус в эстетическое украшение с помощью обрезки
2:55
Садоводство » Цветы

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений благодаря его эффектному внешнему виду, воздухоочищающим свойствам и относительной неприхотливости. Однако, чтобы фикус сохранял декоративность и здоровье на протяжении многих лет, за ним необходимо правильно ухаживать, в том числе регулярно проводить обрезку.

От неряшливого к безупречному: превращаем фикус в эстетическое украшение с помощью обрезки
Фото: flickr.com by Kim Starr, CC BY 3.0

Зачем нужна обрезка фикуса?

Обрезка служит нескольким важным целям:

  1. Придание желаемой формы. Без регулярной стрижки фикус быстро разрастается и теряет аккуратный, ухоженный вид. Обрезка позволяет формировать крону в шаровидной, пирамидальной или другой желаемой форме.
  2. Омоложение и поддержание компактности. Обрезка стимулирует рост новых побегов, предотвращая одревеснение и истощение растения. Кроме того, она помогает сохранять компактный размер фикуса, подходящий для интерьеров.
  3. Лечение болезней и вредителей. Удаление поврежденных, больных или засохших частей защищает здоровые участки растения от распространения инфекций и поражений.
  4. Улучшение воздушного и светового режима. Правильно проведенная обрезка обеспечивает лучшее проникновение воздуха и света к листьям, способствуя их активному росту и развитию.

Когда лучше обрезать фикус?

Идеальное время для обрезки фикуса — период активного роста, то есть весна и начало лета. В это время растение наиболее отзывчиво на такие манипуляции и быстро восстанавливается.

Зимой и осенью растение находится в состоянии покоя, поэтому обрезать его в эти периоды не рекомендуется — оно может не пережить стресс.

Как правильно обрезать фикус?

Чтобы обрезка принесла фикусу максимальную пользу, следуйте этим правилам:

  • Используйте острые, хорошо обработанные секаторы или ножницы. Тупой инструмент может травмировать растение.
  • Срезы делайте наискосок, чтобы вода стекала и не скапливалась на них.
  • Обрезайте побеги, не оставляя пеньков — срез должен быть ровным и чистым.
  • Удаляйте только те ветки, которые выглядят поврежденными, старыми или сухими. Не срезайте здоровые, активно растущие побеги.
  • Срезы слегка присыпайте древесным углем или специальной гранулированной землей, чтобы предотвратить загнивание.
  • Периодически протирайте листья влажной тряпочкой, чтобы удалять пыль и грязь.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете поддерживать фикус в отличном состоянии и сохранять его декоративность на долгие годы. Регулярная обрезка станет залогом пышного роста и здорового внешнего вида вашего любимого комнатного растения.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные. Наиболее известным представителем рода является фиговое дерево (Ficus carica L.), известное как смоква, или винная ягода, или инжир, или фига. Также известен Фикус бенджамина, выращиваемый в комнатных условиях как декоративное растение.

Обрезка фикуса
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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