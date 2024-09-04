Преображение фикуса: как с помощью обрезки вернуть растению декоративность

От неряшливого к безупречному: превращаем фикус в эстетическое украшение с помощью обрезки

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений благодаря его эффектному внешнему виду, воздухоочищающим свойствам и относительной неприхотливости. Однако, чтобы фикус сохранял декоративность и здоровье на протяжении многих лет, за ним необходимо правильно ухаживать, в том числе регулярно проводить обрезку.

Фото: flickr.com by Kim Starr, CC BY 3.0

Зачем нужна обрезка фикуса?

Обрезка служит нескольким важным целям:

Придание желаемой формы. Без регулярной стрижки фикус быстро разрастается и теряет аккуратный, ухоженный вид. Обрезка позволяет формировать крону в шаровидной, пирамидальной или другой желаемой форме. Омоложение и поддержание компактности. Обрезка стимулирует рост новых побегов, предотвращая одревеснение и истощение растения. Кроме того, она помогает сохранять компактный размер фикуса, подходящий для интерьеров. Лечение болезней и вредителей. Удаление поврежденных, больных или засохших частей защищает здоровые участки растения от распространения инфекций и поражений. Улучшение воздушного и светового режима. Правильно проведенная обрезка обеспечивает лучшее проникновение воздуха и света к листьям, способствуя их активному росту и развитию.

Когда лучше обрезать фикус?

Идеальное время для обрезки фикуса — период активного роста, то есть весна и начало лета. В это время растение наиболее отзывчиво на такие манипуляции и быстро восстанавливается.

Зимой и осенью растение находится в состоянии покоя, поэтому обрезать его в эти периоды не рекомендуется — оно может не пережить стресс.

Как правильно обрезать фикус?

Чтобы обрезка принесла фикусу максимальную пользу, следуйте этим правилам:

Используйте острые, хорошо обработанные секаторы или ножницы. Тупой инструмент может травмировать растение.

Срезы делайте наискосок, чтобы вода стекала и не скапливалась на них.

Обрезайте побеги, не оставляя пеньков — срез должен быть ровным и чистым.

Удаляйте только те ветки, которые выглядят поврежденными, старыми или сухими. Не срезайте здоровые, активно растущие побеги.

Срезы слегка присыпайте древесным углем или специальной гранулированной землей, чтобы предотвратить загнивание.

Периодически протирайте листья влажной тряпочкой, чтобы удалять пыль и грязь.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете поддерживать фикус в отличном состоянии и сохранять его декоративность на долгие годы. Регулярная обрезка станет залогом пышного роста и здорового внешнего вида вашего любимого комнатного растения.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные. Наиболее известным представителем рода является фиговое дерево (Ficus carica L.), известное как смоква, или винная ягода, или инжир, или фига. Также известен Фикус бенджамина, выращиваемый в комнатных условиях как декоративное растение.

