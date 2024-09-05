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Какое растение посадить, чтобы мыши обходили ваши грядки стороной

Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
2:29
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой нашествия мышей на свои грядки. Эти проворные грызуны способны нанести серьёзный ущерб посевам и насаждениям, перегрызая корни, съедая всходы и даже повреждая взрослые растения. Но опытные дачники знают, что есть отличное решение — растение, которое отпугивает мышей и защищает ваши грядки.

Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Это растение — лук-севок. Посадив его по периметру грядок, вы сможете эффективно защитить свои посевы от нашествия надоедливых грызунов.

Почему лук-севок так эффективен против мышей?

Секрет кроется в особенностях химического состава луковиц. Они содержат мощные летучие вещества — сернистые соединения, которые отпугивают мышей своим резким запахом. Этот запах абсолютно безвреден для людей, но становится настоящим пыткой для чувствительных обоняния грызунов.

Мыши просто не выносят этого запаха и держатся на расстоянии от участков, где он присутствует. Поэтому лук-севок служит надежным естественным барьером, защищающим ваши грядки.

Как правильно использовать лук-севок для защиты от мышей?

Чтобы организовать эффективную защиту, нужно использовать лук-севок следующим образом:

  1. Высаживайте луковички по периметру каждой грядки. Расстояние между луковицами должно быть 15-20 см. Это обеспечит сплошной барьер, отпугивающий мышей.
  2. Луковицы следует заглублять в почву на 5-7 см. Так они будут лучше сохранять влагу и не высыхать.
  3. Уход за луковицами минимален — только регулярный полив во время вегетации.
  4. По мере роста лука следите, чтобы он плотно закрывал периметр грядки. При необходимости досаживайте дополнительные луковицы.
  5. Обновляйте посадки лука-севка ежегодно, так как со временем его эффективность снижается.

Дополнительные средства защиты

В комплексе с посадками лука-севка можно применять и другие способы отпугивания мышей:

  • Развесьте по краям грядок небольшие ёмкости с молотым красным перцем, который раздражает органы обоняния грызунов.
  • Натрите по периметру грядок измельчённый чеснок — его резкий запах также отпугивает мышей.
  • Разложите вокруг грядок кусочки прессованного табака или пропитанной никотином ветоши.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.
 

Мыши под мульчей. Что делать, если на грядках завелись полевые мыши или кроты
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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