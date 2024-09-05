Какое растение посадить, чтобы мыши обходили ваши грядки стороной

Многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой нашествия мышей на свои грядки. Эти проворные грызуны способны нанести серьёзный ущерб посевам и насаждениям, перегрызая корни, съедая всходы и даже повреждая взрослые растения. Но опытные дачники знают, что есть отличное решение — растение, которое отпугивает мышей и защищает ваши грядки.
Это растение — лук-севок. Посадив его по периметру грядок, вы сможете эффективно защитить свои посевы от нашествия надоедливых грызунов.
Секрет кроется в особенностях химического состава луковиц. Они содержат мощные летучие вещества — сернистые соединения, которые отпугивают мышей своим резким запахом. Этот запах абсолютно безвреден для людей, но становится настоящим пыткой для чувствительных обоняния грызунов.
Мыши просто не выносят этого запаха и держатся на расстоянии от участков, где он присутствует. Поэтому лук-севок служит надежным естественным барьером, защищающим ваши грядки.
Чтобы организовать эффективную защиту, нужно использовать лук-севок следующим образом:
В комплексе с посадками лука-севка можно применять и другие способы отпугивания мышей:
Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.