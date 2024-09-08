Чем подкормить пионы в сентябре

Осень для пионов: своевременная подкормка решает их будущее

Когда кусты пионов начинают увядать, может показаться, что они впадают в спячку и требуют полного покоя. Однако это заблуждение: осенью пионам необходимо особое внимание и уход, чтобы они могли подготовиться к следующему сезону и порадовать вас великолепным цветением.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

С сентября по ноябрь пионы могут выглядеть безжизненными, но их мощная корневая система продолжает активную работу. Растение запасает полезные вещества на зиму и начало весны, так как летом все силы были направлены на цветение, а почва уже истощена.

Даже при регулярном внесении удобрений, в конце августа земля может не удовлетворять потребности пиона в минералах.

Осенняя подкормка играет ключевую роль в подготовке пиона к зиме. Она помогает восполнить нехватку минеральных и органических веществ, что обеспечивает растению надежное переживание холода и быстрый рост весной.

Выбор удобрений может быть разнообразным: от минеральных и органических до народных рецептов. Оптимально комбинировать разные виды подкормок, чтобы предоставить пионам всестороннюю поддержку.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

