Эксперт Воронова: что делать с грядками после сбора урожая

Вот что нужно сделать с грядками после сбора урожая: важно успеть

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что следует делать с грядками после того, как вы собрали урожай, как сообщает сайт Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Прежде всего, после сбора урожая грядки следует очистить и потом обработать специальным составом перед тем, как наступят осенние холода. Однако сначала лучше подождать около 5 дней, чтобы земля смогла восстановиться. После этого следует убрать все остатки того, что вы там выращивали.

Чтобы уничтожить возбудителей болезни, нужно полить грядки при помощи фунгицидов. По истечению 5 дней после процедуры в землю нужно внести полезных микроорганизмов.

"После урожая многие полезные микроорганизмы могли погибнуть, их баланс изменился. Поэтому надо внести микробиологическое удобрение, чтобы восстановить микрофлору. Без этого в следующем сезоне будут проблемы с питанием новых растений", — сказала эксперт.

Подождите еще 5 дней, после этого почву можно подкормить при помощи компоста, перегноя, навоза или магазинного удобрения.

Уточнения

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). Концентраты фунгицидов токсичны для человека и животных.





Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.



