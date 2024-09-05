Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы массово покидают Испанию из-за протестов местных жителей
Астролог Татьяна Борщ сочла нацизмом утверждения об отсутствии души у рыжих
Окупаемость элитного жилья в Москве займёт до 25 лет
Рецепт пикантной аджики из кабачков и помидоров: идеальная закуска на зиму
Этим летом футболисты поставили рекорд по числу трансферов
Орешкин объяснил, как проблемы с платежами приводят к финансовым инновациям
За полгода до отпуска: почему нужно начинать планировать так рано?
Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: пошаговое руководство
Лучшие зеркала для ванной и прихожей: что нужно знать перед покупкой

Эксперт Воронова: что делать с грядками после сбора урожая

Вот что нужно сделать с грядками после сбора урожая: важно успеть
1:11
Садоводство » Советы

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что следует делать с грядками после того, как вы собрали урожай, как сообщает сайт Москва 24.

Вот что нужно сделать с грядками после сбора урожая: важно успеть
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Прежде всего, после сбора урожая грядки следует очистить и потом обработать специальным составом перед тем, как наступят осенние холода. Однако сначала лучше подождать около 5 дней, чтобы земля смогла восстановиться. После этого следует убрать все остатки того, что вы там выращивали.

Чтобы уничтожить возбудителей болезни, нужно полить грядки при помощи фунгицидов. По истечению 5 дней после процедуры в землю нужно внести полезных микроорганизмов.

"После урожая многие полезные микроорганизмы могли погибнуть, их баланс изменился. Поэтому надо внести микробиологическое удобрение, чтобы восстановить микрофлору. Без этого в следующем сезоне будут проблемы с питанием новых растений", — сказала эксперт.

Подождите еще 5 дней, после этого почву можно подкормить при помощи компоста, перегноя, навоза или магазинного удобрения.

 

Уточнения

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). Концентраты фунгицидов токсичны для человека и животных.
 

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
Последние материалы
Ессентуки: всемирно известная здравница
Астролог Татьяна Борщ сочла нацизмом утверждения об отсутствии души у рыжих
Окупаемость элитного жилья в Москве займёт до 25 лет
Рецепт пикантной аджики из кабачков и помидоров: идеальная закуска на зиму
Вот что нужно сделать с грядками после сбора урожая: важно успеть
Этим летом футболисты поставили рекорд по числу трансферов
Орешкин объяснил, как проблемы с платежами приводят к финансовым инновациям
За полгода до отпуска: почему нужно начинать планировать так рано?
Ведущий горнолыжный курорт России интересен и летом: притягательные места Шерегеша
Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.