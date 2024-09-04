Как бороться со слизнями в саду: советы

Слизни — это распространители грибков и вирусов, которые могут серьёзно навредить вашим растениям. Даже если вам удалось избавиться от этих слизких вредителей, это не повод расслабляться.
Слизни могут откладывать яйца в течение всего лета и начала осени, и в следующем сезоне вновь поразят ваши культуры.
Для эффективной борьбы со слизнями необходимо принять комплексные меры. В первую очередь, важно устранить сорняки вблизи теплиц, так как слизни обожают прятаться и откладывать яйца в темных, влажных местах. Регулярное удаление сорняков и мусора поможет снизить риск их появления.
Кроме того, профилактическая обработка грядок табачной пылью и золой может помочь отпугнуть слизней. Эти средства создают барьеры, которые мешают слизням передвигаться и размножаться.
Также не забывайте вовремя скашивать траву и убирать опавшие листья и ветки, чтобы минимизировать влажные укромные места, где слизни могут скрываться.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.