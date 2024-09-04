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Как бороться со слизнями в саду: советы

Рассказываем: как слизни могут испортить ваш урожай, и как им противостоять
1:05
Садоводство

Слизни — это распространители грибков и вирусов, которые могут серьёзно навредить вашим растениям. Даже если вам удалось избавиться от этих слизких вредителей, это не повод расслабляться.

Рассказываем: как слизни могут испортить ваш урожай, и как им противостоять
Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, CC BY-SA 4.0

Слизни могут откладывать яйца в течение всего лета и начала осени, и в следующем сезоне вновь поразят ваши культуры.

Для эффективной борьбы со слизнями необходимо принять комплексные меры. В первую очередь, важно устранить сорняки вблизи теплиц, так как слизни обожают прятаться и откладывать яйца в темных, влажных местах. Регулярное удаление сорняков и мусора поможет снизить риск их появления.

Кроме того, профилактическая обработка грядок табачной пылью и золой может помочь отпугнуть слизней. Эти средства создают барьеры, которые мешают слизням передвигаться и размножаться.

Также не забывайте вовремя скашивать траву и убирать опавшие листья и ветки, чтобы минимизировать влажные укромные места, где слизни могут скрываться.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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