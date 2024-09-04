Морковь для долгой зимовки: сорта, которым не страшны холода

Одно из главных требований к моркови, предназначенной для длительного хранения, — её способность хорошо переносить холода и оставаться свежей длительное время. Выбор сортов и соблюдение агротехники — залог того, что ваша морковь будет радовать вас на протяжении всей зимы.
Не все сорта моркови одинаково хорошо подходят для длительного хранения. Оптимальными вариантами считаются поздние, позднеспелые сорта, которые имеют плотную, хрустящую структуру корнеплодов.
Среди них можно выделить такие сорта, как Нантская, Шантанэ, Рогнеда, Королева осени. Они обладают повышенной лежкостью и сохраняют свои вкусовые качества и питательную ценность на протяжении всей зимы.
Сорта для ранней уборки, такие как Королева весны или Московская зимняя, хоть и отличаются высокой урожайностью, но не предназначены для длительного хранения. Они быстрее теряют сочность и свежесть.
Помимо правильного выбора сорта, для получения моркови, пригодной для зимнего хранения, важно соблюдать и ряд агротехнических приёмов:
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.
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