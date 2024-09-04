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Морковь для долгой зимовки: сорта, которым не страшны холода

Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
2:02
Садоводство » Овощи

Одно из главных требований к моркови, предназначенной для длительного хранения, — её способность хорошо переносить холода и оставаться свежей длительное время. Выбор сортов и соблюдение агротехники — залог того, что ваша морковь будет радовать вас на протяжении всей зимы.

Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Сорта для зимнего хранения

Не все сорта моркови одинаково хорошо подходят для длительного хранения. Оптимальными вариантами считаются поздние, позднеспелые сорта, которые имеют плотную, хрустящую структуру корнеплодов.

Среди них можно выделить такие сорта, как Нантская, Шантанэ, Рогнеда, Королева осени. Они обладают повышенной лежкостью и сохраняют свои вкусовые качества и питательную ценность на протяжении всей зимы.

Сорта для ранней уборки, такие как Королева весны или Московская зимняя, хоть и отличаются высокой урожайностью, но не предназначены для длительного хранения. Они быстрее теряют сочность и свежесть.

Технология выращивания

Помимо правильного выбора сорта, для получения моркови, пригодной для зимнего хранения, важно соблюдать и ряд агротехнических приёмов:

  • Подготовка почвы. Морковь лучше всего растет на рыхлых, слабокислых, с высоким содержанием органики почвах. Их нужно заранее перекопать и внести удобрения.
  • Сроки посева. Оптимальные сроки посева для поздних сортов — вторая-третья декада мая. Это позволит корнеплодам хорошо вызреть к осени.
  • Правильная прореживание. Загущенные всходы необходимо прорывать, оставляя между растениями 4-6 см. Это обеспечит формирование крупных, плотных корнеплодов.
  • Полив и подкормки. Морковь нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Подкармливать её лучше органическими удобрениями — компостом или перегноем.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

3 способа хранения моркови на зиму
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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