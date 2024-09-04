Лучшие виды подкормок для сливы осенью: выбираем самые эффективные

Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сентябрь — важный месяц для ухода за плодовыми деревьями, в том числе и за сливой. Именно в это время года им необходимо обеспечить полноценное питание, чтобы деревья успешно подготовились к зимовке и порадовали богатым урожаем в следующем сезоне.

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Какие же удобрения лучше всего использовать для подкормки сливы в сентябре? Эксперты называют несколько самых эффективных вариантов.

Органические удобрения

Одним из самых распространённых и действенных способов осенней подкормки сливы является внесение органических удобрений. Больше всего деревьям подойдут перепревший навоз, компост или куриный помет.

Органические удобрения не только снабжают сливу питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, повышают ее влагоемкость и плодородие. Это очень важно для здоровья и продуктивности деревьев.

Вносить органику следует равномерно по всей площади приствольного круга, при этом следя, чтобы не задеть поверхностные корни. Оптимальная норма — 3-4 ведра на 1 дерево.

Фосфорно-калийные удобрения

Помимо органики, сливу в сентябре необходимо подкормить и минеральными удобрениями. Особенно важны для деревьев фосфор и калий, которые стимулируют образование плодовых почек и вызревание древесины.

Лучшими вариантами будут суперфосфат, сульфат калия или комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий, например, калийная селитра. Вносить их нужно равномерно под кроной, тщательно перекапывая почву.

Норма внесения — 200-300 г на 1 взрослое дерево. За 1-2 года до планируемой омолаживающей обрезки можно увеличить дозу до 500 г.

Известкование

Ещё одним важным агроприёмом для сливы в сентябре является известкование почвы. Эта культура предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию грунта, поэтому внесение извести или доломитовой муки будет очень полезно.

Известкование можно проводить как осенью, так и весной. Норма внесения — 300-400 г/кв.м. Известь или доломит следует тщательно перемешать с верхним слоем почвы.

Такая осенняя подкормка сливы комплексом органических, минеральных и известковых удобрений гарантирует ее хорошую перезимовку и обильное плодоношение в следующем сезоне.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.

