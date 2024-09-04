Лучшие виды подкормок для сливы осенью: выбираем самые эффективные

Сентябрь — важный месяц для ухода за плодовыми деревьями, в том числе и за сливой. Именно в это время года им необходимо обеспечить полноценное питание, чтобы деревья успешно подготовились к зимовке и порадовали богатым урожаем в следующем сезоне.
Какие же удобрения лучше всего использовать для подкормки сливы в сентябре? Эксперты называют несколько самых эффективных вариантов.
Одним из самых распространённых и действенных способов осенней подкормки сливы является внесение органических удобрений. Больше всего деревьям подойдут перепревший навоз, компост или куриный помет.
Органические удобрения не только снабжают сливу питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, повышают ее влагоемкость и плодородие. Это очень важно для здоровья и продуктивности деревьев.
Вносить органику следует равномерно по всей площади приствольного круга, при этом следя, чтобы не задеть поверхностные корни. Оптимальная норма — 3-4 ведра на 1 дерево.
Помимо органики, сливу в сентябре необходимо подкормить и минеральными удобрениями. Особенно важны для деревьев фосфор и калий, которые стимулируют образование плодовых почек и вызревание древесины.
Лучшими вариантами будут суперфосфат, сульфат калия или комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий, например, калийная селитра. Вносить их нужно равномерно под кроной, тщательно перекапывая почву.
Норма внесения — 200-300 г на 1 взрослое дерево. За 1-2 года до планируемой омолаживающей обрезки можно увеличить дозу до 500 г.
Ещё одним важным агроприёмом для сливы в сентябре является известкование почвы. Эта культура предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию грунта, поэтому внесение извести или доломитовой муки будет очень полезно.
Известкование можно проводить как осенью, так и весной. Норма внесения — 300-400 г/кв.м. Известь или доломит следует тщательно перемешать с верхним слоем почвы.
Такая осенняя подкормка сливы комплексом органических, минеральных и известковых удобрений гарантирует ее хорошую перезимовку и обильное плодоношение в следующем сезоне.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
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