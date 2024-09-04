Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вызывает ли тяжёлая атлетика варикозное расширение вен
Три стильных способа скрыть батареи в интерьере и сохранить тепло
Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
Новым главным тренером "Ахмата" стал Ташуев
Как сделать тоник с васильком для идеальной кожи: простой рецепт и его преимущества
Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
В горах Сочи расцвели крокусы
Высокий хвост: как создать идеальный образ для любого случая?

Лучшие виды подкормок для сливы осенью: выбираем самые эффективные

Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять
2:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Сентябрь — важный месяц для ухода за плодовыми деревьями, в том числе и за сливой. Именно в это время года им необходимо обеспечить полноценное питание, чтобы деревья успешно подготовились к зимовке и порадовали богатым урожаем в следующем сезоне.

Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC BY-SA 3.0

Какие же удобрения лучше всего использовать для подкормки сливы в сентябре? Эксперты называют несколько самых эффективных вариантов.

Органические удобрения

Одним из самых распространённых и действенных способов осенней подкормки сливы является внесение органических удобрений. Больше всего деревьям подойдут перепревший навоз, компост или куриный помет.

Органические удобрения не только снабжают сливу питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, повышают ее влагоемкость и плодородие. Это очень важно для здоровья и продуктивности деревьев.

Вносить органику следует равномерно по всей площади приствольного круга, при этом следя, чтобы не задеть поверхностные корни. Оптимальная норма — 3-4 ведра на 1 дерево.

Фосфорно-калийные удобрения

Помимо органики, сливу в сентябре необходимо подкормить и минеральными удобрениями. Особенно важны для деревьев фосфор и калий, которые стимулируют образование плодовых почек и вызревание древесины.

Лучшими вариантами будут суперфосфат, сульфат калия или комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий, например, калийная селитра. Вносить их нужно равномерно под кроной, тщательно перекапывая почву.

Норма внесения — 200-300 г на 1 взрослое дерево. За 1-2 года до планируемой омолаживающей обрезки можно увеличить дозу до 500 г.

Известкование

Ещё одним важным агроприёмом для сливы в сентябре является известкование почвы. Эта культура предпочитает нейтральную или слабокислую реакцию грунта, поэтому внесение извести или доломитовой муки будет очень полезно.

Известкование можно проводить как осенью, так и весной. Норма внесения — 300-400 г/кв.м. Известь или доломит следует тщательно перемешать с верхним слоем почвы.

Такая осенняя подкормка сливы комплексом органических, минеральных и известковых удобрений гарантирует ее хорошую перезимовку и обильное плодоношение в следующем сезоне.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.

Как подкормить сливу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Топ-3 удобрений для сливы в сентябре, которые обязательно нужно применять
Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
Новым главным тренером "Ахмата" стал Ташуев
Как сделать тоник с васильком для идеальной кожи: простой рецепт и его преимущества
Никитский ботанический сад: оазис природы в Крыму
Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
Гостиницы в Ялте со "всё включено": лучший выбор для идеального отпуска
Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
В горах Сочи расцвели крокусы
Высокий хвост: как создать идеальный образ для любого случая?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.