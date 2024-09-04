Подготавливаем капусту к зиме: 3 вида подкормок, незаменимых в сентябре

Эффективные способы подкормки капусты осенью: о чём многие дачники не знают

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Осень — самая напряженная пора для дачников, ведь именно в этот период нужно позаботиться о зимовке растений и подготовке участка к следующему сезону. Одной из тех культур, которые требуют повышенного внимания осенью, является капуста.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Сентябрь — критический месяц для капусты. В это время она формирует кочаны, накапливает питательные вещества и готовится к зимовке. От того, как вы позаботитесь о ней в этот период, зависит, насколько крепкими и здоровыми будут ваши кочаны.

Большинство дачников знают, что капусту нужно обязательно подкармливать. Но не все осведомлены, какие именно удобрения лучше всего применять в сентябре. Давайте разберемся в этом вопросе.

Органические удобрения

Одним из наиболее эффективных вариантов подкормки капусты в сентябре являются органические удобрения. Идеально подойдут перепревший навоз, компост или куриный помет. Такие подкормки не только насыщают растения необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру и плодородие почвы.

Вносить органику следует аккуратно, чтобы не повредить корневую систему капусты. Достаточно равномерно рассыпать 1-2 ведра компоста или перепревшего навоза на 1 кв. м посадок, а затем тщательно перекопать.

Минеральные подкормки

Кроме органики, капусту в сентябре необходимо подкормить и минеральными удобрениями. Оптимальным вариантом будет комплексное минеральное удобрение, например, нитрофоска или DiAmmoPhos. Они содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов, необходимых капусте в период формирования кочанов.

Вносить минеральные подкормки следует согласно инструкции на упаковке, равномерно распределяя по всей площади. Ни в коем случае не допускайте передозировки — это может навредить растениям.

Известкование

Ещё одним важным осенним мероприятием для капусты является известкование почвы. Капуста предпочитает слабокислые или нейтральные грунты, поэтому внесение извести или доломитовой муки поможет создать идеальные условия для ее роста.

Известкование проводят перед перекопкой грядок, распределяя 200-300 г/кв.м доломитовой муки или гашеной извести. Это улучшит структуру и плодородие почвы, а также сделает питательные вещества более доступными для растений.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

