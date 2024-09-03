Полив кактусов: распространённые ошибки и способы их избежать

Кактусы — неприхотливые и выносливые растения, которые часто становятся украшением домашнего интерьера. Однако многие владельцы комнатных кактусов допускают ошибки в уходе, особенно касательно полива. Неправильный полив может привести к гибели даже самого неприхотливого экземпляра. Давайте разберёмся, как поливать кактусы правильно.
Несмотря на распространённое мнение, кактусы все-таки нуждаются в поливе, но в строго ограниченных количествах. Поливать их следует редко, но обильно. В летний период достаточно раз в 7-10 дней, а в зимнее время и того реже — раз в 2-3 недели. Важно следить, чтобы почва хорошо просыхала между поливами.
Для полива кактусов крайне важно использовать воду подходящего качества. Лучше всего использовать дистиллированную, профильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Вода из-под крана, особенно жесткая, может навредить растению.
Летом, когда кактус активно растёт, ему требуется более обильный полив. Зимой же, в период покоя, объем воды нужно уменьшить. В холодное время года кактус должен оставаться сухим практически все время.
Передержка во влажной почве чревата загниванием корней и развитием грибковых заболеваний. Признаками перелива будут мягкие, водянистые участки на стебле. При недостатке влаги кактус начинает сморщиваться, а его верхушка — хиреть.
Соблюдение этих простых правил позволит обеспечить кактусам оптимальный водный режим и сохранить их здоровье. Не забывайте также об освещении, почве и подкормке — комплексный уход гарантирует буйное цветение ваших любимцев.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.
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