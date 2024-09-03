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Полив кактусов: распространённые ошибки и способы их избежать

Как избежать проблем при поливе кактусов: 7 рекомендаций для цветоводов
2:16
Садоводство » Комнатные цветы

Кактусы — неприхотливые и выносливые растения, которые часто становятся украшением домашнего интерьера. Однако многие владельцы комнатных кактусов допускают ошибки в уходе, особенно касательно полива. Неправильный полив может привести к гибели даже самого неприхотливого экземпляра. Давайте разберёмся, как поливать кактусы правильно.

Как избежать проблем при поливе кактусов: 7 рекомендаций для цветоводов
Фото: unsplash.com by Fancy Crave, PDM

Частота и объём полива

Несмотря на распространённое мнение, кактусы все-таки нуждаются в поливе, но в строго ограниченных количествах. Поливать их следует редко, но обильно. В летний период достаточно раз в 7-10 дней, а в зимнее время и того реже — раз в 2-3 недели. Важно следить, чтобы почва хорошо просыхала между поливами.

Качество воды

Для полива кактусов крайне важно использовать воду подходящего качества. Лучше всего использовать дистиллированную, профильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Вода из-под крана, особенно жесткая, может навредить растению.

Сезонные особенности

Летом, когда кактус активно растёт, ему требуется более обильный полив. Зимой же, в период покоя, объем воды нужно уменьшить. В холодное время года кактус должен оставаться сухим практически все время.

Признаки перелива и недолива

Передержка во влажной почве чревата загниванием корней и развитием грибковых заболеваний. Признаками перелива будут мягкие, водянистые участки на стебле. При недостатке влаги кактус начинает сморщиваться, а его верхушка — хиреть.

Правила полива

  1. Поливайте кактус, когда почва полностью просохнет.
  2. Лейте воду медленно, чтобы она полностью впиталась.
  3. Следите, чтобы вода не застаивалась в поддоне.
  4. Не допускайте попадания воды в центр растения.
  5. Опрыскивание кактуса не заменяет полив.

Соблюдение этих простых правил позволит обеспечить кактусам оптимальный водный режим и сохранить их здоровье. Не забывайте также об освещении, почве и подкормке — комплексный уход гарантирует буйное цветение ваших любимцев.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Как поливать кактус? Когда поливать кактус?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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