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Проблемы со свёклой: что делать, если листья краснеют и желтеют?

Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
2:34
Садоводство » Овощи

Свёкла — один из самых любимых и полезных овощей в наших садах и на огородах. Однако иногда на этом корнеплоде могут появляться тревожные симптомы — листья начинают краснеть или желтеть. Это сигнал о том, что у растения есть проблемы, которые нельзя оставлять без внимания.

Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
Фото: commons.wikimedia.org. by Mike Peel, CC BY-SA 4.0

Почему у свеклы краснеют и желтеют листья?

Избыток солнечной инсоляции

Если листья свёклы приобрели ярко-красный оттенок, это может быть связано с избыточным воздействием солнечных лучей. Особенно часто это происходит в жаркую и сухую погоду. Чрезмерное солнечное освещение приводит к стрессу растения и появлению красной пигментации.

Недостаток влаги

Желтеющие или сохнущие листья свёклы — явный признак недостатка влаги в почве. Корнеплод нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста. Пересыхание грунта вызывает стресс и преждевременное увядание листьев.

Нехватка питательных веществ

Если листья свеклы приобрели желтоватый оттенок, это может быть симптомом нехватки азота, железа или других важных микроэлементов. Растение нуждается в комплексном питании для нормального развития.

Поражение вредителями и болезнями

Красные, бурые или желтые пятна на листьях свеклы могут быть признаком атаки вредителей (тли, паутинного клеща) или развития грибковых заболеваний (церкоспороз, фомоз). Такие проблемы требуют немедленного вмешательства.

Что делать, если у свеклы краснеют или желтеют листья?

Обеспечьте оптимальные условия:

  • Защитите растения от прямых солнечных лучей, особенно в жаркую погоду.
  • Регулярно поливайте свеклу, не допускайте пересыхания почвы.
  • Подкормите растения комплексными минеральными удобрениями.

Диагностируйте и устраняйте возможные проблемы:

  • Осмотрите листья на предмет вредителей и признаков болезней.
  • При необходимости обработайте свеклу соответствующими средствами защиты.

Удаляйте повреждённые листья:

  • Своевременно удаляйте пораженные, усохшие или желтеющие листья.
  • Это позволит сохранить здоровье оставшейся листвы и корнеплодов.

Не оставляйте проблемы с окраской листьев свёклы без внимания. Своевременное выявление и устранение причин позволит сохранить урожай и получить вкусные и здоровые корнеплоды.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

Почему краснеют листья у свеклы и что с этим делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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