Чеснок вырастет на 30% крупнее, если подготовите грядку так. Нужно успеть до середины сентября

Чтобы головки выросли на 30% крупнее, нужно с осени правильно подготовить грядку для посадки озимого чеснока.
За две-три недели до посадки озимого чеснока рассыпьте по почве компост или перегной — примерно 1-2 ведра на квадратный метр.
Также внесите 20-30 граммов любого комплексного удобрения, например, "Азофоску". Перекопайте грядку.
Сделайте ряды на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. В эти ряды внесите немного золы или доломитовой муки, чтобы раскислить почву.
В междурядья посейте овёс. Зимой он поляжет на землю и послужит надёжной мульчей для чеснока. Кроме того, овёс будет удерживать снег.
В середине сентября посадите чеснок.
Чесно́к (многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые) — популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы ("зубчики") используются в качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны, употребляются в основном у молодых растений.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.