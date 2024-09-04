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Какие овощи и растения посадить в начале осени: полезные советы огородникам

Успейте это сделать: что нужно успеть посадить в начале осени
1:20
Садоводство

Какие овощи можно выращивать в конце лета

В начале осени можно высаживать ультраранние сорта овощей, такие как редис, свекла, морковь, горох, лук на зелень. Эти овощи имеют короткий период роста и могут созреть до наступления холодной погоды.

Успейте это сделать: что нужно успеть посадить в начале осени
Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, CC BY-SA 2.0

Кроме того, черную редьку, китайскую капусту, рукколу и шпинат также можно посадить для сбора урожая. Эти овощи и зелень хорошо растут при более низких температурах в начале осени.

Не забывайте о вариантах сидератов, таких как горох, горчица, фацелия и рапс. Сидеральные культуры отлично подходят для улучшения здоровья и плодородия почвы, так как они добавляют органические и питательные вещества в почву. Они также помогают подавить сорняки.

Чтобы собрать хороший урожай моркови или свеклы, выбирайте сорта с коротким периодом созревания, чтобы они усвоили все необходимые питательные вещества до наступления холодов.

Также можно посадить салат, особенно раннеспелые сорта, способные выдерживать пасмурную погоду и холодные ночи. Салат-латук — это универсальная и популярная салатная зелень, которую можно собирать несколько раз в течение вегетационного периода.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
 

Посадка — земледельческий термин. Процесс высаживания в землю деревьев, растений, овощей, злаковых культур и т. п.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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