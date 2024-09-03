На "Розе Хутор" зацвели крокусы

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увидеть эти белые и желтые цветы можно в альпийской зоне курорта "Роза Хутор" на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Крокус относится к семейству ирисовых. Растение распространено в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке. В Передней Азии крокус используют для приготовления самой дорогой в мире пряности — шафрана, килограмм ее получают из 200 тысяч бутонов.

— На курорте "Роза Хутор" встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна с желтыми. Обилие распустившихся растений создает видимость их многочисленности, но самих мест произрастания шафрана в нашей стране осталось очень мало. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, находится под особой защитой государства, срывать такие цветы строго запрещено. Любоваться бутонами лучше всего на склонах гор, — отметил руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Цветение крокусов на "Розе Хутор" по традиции начинается в конце августа, продлится в течение нескольких недель. Эти цветы считаются предвестниками наступающей в горах осени. Помимо крокусов в конце лета на курорте "Роза Хутор" распускается безвременник великолепный. Увидеть это краснокнижное растение с розовыми бутонами можно на луговых формациях бассейна реки Мзымта.