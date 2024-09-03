Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Московские студенты подарили панде Катюше развивающую игрушку на 1 сентября
Создана первая соцсеть для обмена сновидениями LucidME
В сентябре в Театре на Трубной покажут спектакль "Красавец мужчина"
Более 50 пассажиров остались без багажа после рейса из Шарджи в Москву
Гендиректор Botkin Al Капнинский о вживлении чипа Neuralink: однажды это будет обыденностью
Издевательство или необходимость? Ветеринар рассказала, зачем собакам устанавливают брекеты
Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50
Исследование показало, что дронты были активными и быстрыми
Как обойти навязывание услуг при покупке автомобиля

На "Розе Хутор" зацвели крокусы

1:36
Садоводство

Увидеть эти белые и желтые цветы можно в альпийской зоне курорта "Роза Хутор" на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

На "Розе Хутор" зацвели крокусы
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Крокус относится к семейству ирисовых. Растение распространено в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке. В Передней Азии крокус используют для приготовления самой дорогой в мире пряности — шафрана, килограмм ее получают из 200 тысяч бутонов.

— На курорте "Роза Хутор" встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна с желтыми. Обилие распустившихся растений создает видимость их многочисленности, но самих мест произрастания шафрана в нашей стране осталось очень мало. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, находится под особой защитой государства, срывать такие цветы строго запрещено. Любоваться бутонами лучше всего на склонах гор, — отметил руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Цветение крокусов на "Розе Хутор" по традиции начинается в конце августа, продлится в течение нескольких недель. Эти цветы считаются предвестниками наступающей в горах осени. Помимо крокусов в конце лета на курорте "Роза Хутор" распускается безвременник великолепный. Увидеть это краснокнижное растение с розовыми бутонами можно на луговых формациях бассейна реки Мзымта.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными Олег Володин Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом Дарья Асламова ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году
Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году
Последние материалы
Элегантный маникюр: чего стоит избегать дамам за 50
На "Розе Хутор" зацвели крокусы
Исследование показало, что дронты были активными и быстрыми
Как обойти навязывание услуг при покупке автомобиля
Интеллектуальная дуэль: кто умнее — мяукающие или лающие
Почему Hyundai защищает свои наименования после ухода из России
Как увеличить пространство в маленькой квартире: полезные дизайнерские приёмы
Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными
В США раскрыли "ключ" к победе над Китаем
Российским туристам грозит до 20 лет тюрьмы из-за ящериц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.