Уход за малиной: почему подрезка важна

Как правильно подрезать малину: всё, что нужно знать для предотвращения загущения

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это неприхотливое и устойчивое растение, которое прекрасно адаптируется к различным условиям. Благодаря своей способности активно разрастаться, малина требует регулярного ухода, особенно в плане обрезки.

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Без надлежащей обрезки кусты малины быстро загущаются, что может привести к снижению урожайности и увеличению риска заболеваний.

Особенность малины заключается в ее двухлетнем цикле развития. Ягоды формируются только на побегах второго года жизни. Молодые однолетние побеги легко распознать по их гибкости и зеленому цвету, однако они не дают плодов.

Двухлетние побеги более темные и одревесневшие, и именно на них появляются ягоды. После того как они отплодоносили, их необходимо удалить, чтобы освободить место для новых побегов и предотвратить загущение кустарника.

Подрезку малины можно проводить как весной, так и осенью. Эта процедура помогает проредить кусты, стимулировать рост новых стеблей и удалить возможные источники инфекции.

Особенно важно проводить обрезку осенью, чтобы не оставлять на зиму сухие, больные и поврежденные стебли. Это снижает риск заражения кустарника инфекциями и предотвращает размножение вредителей, которые могут обосноваться на растении на зиму.

Регулярный уход за малинником обеспечит вам здоровый кустарник и богатый урожай в будущем сезоне.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.



Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. Производится либо укорачиванием ветвей и побегов, либо их вырезкой (прореживанием).

