Уход за капустой в сентябре: подробный гид

Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — культура, требующая особого внимания, особенно в сентябре, когда формируются кочаны. Именно в этот период обеспечивается будущее качество и размер урожая, что напрямую влияет на его сохранность.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Вода и питание — основа здорового урожая

Капусте необходимо обильное питание и достаточное количество кальция и органики в почве. Особенно важно это для формирования крепких кочанов. Лучшим предшественником для капусты являются огурцы, поэтому, если вы планируете сажать капусту в следующем году, выбирайте грядки, где росли огурцы.

Вода — жизненно важный элемент для капусты. В сентябре, когда начинается активное формирование кочанов, капусте нужно особенно много влаги. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности, рекомендуется установить систему автоматического полива, которая будет равномерно снабжать растения водой. Также капуста предпочитает влажный воздух, поэтому погода с периодическими дождями и туманами является идеальной.

Ошибки, приводящие к горькому вкусу капусты

Неправильный уход может привести к тому, что капуста будет горчить. Одной из главных ошибок является использование кислой почвы. Капуста не любит кислую среду, и на таких грядках вырастить хороший урожай не получится.

Высокие температуры также негативно сказываются на качестве капусты. Если температура воздуха превышает 30°С, растение вместо формирования кочанов начинает цвести, что значительно снижает урожайность и ухудшает вкус.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

