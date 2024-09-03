Правила заточки: продлеваем срок службы секатора

Сохраните режущие свойства секатора: пошаговая инструкция заточки

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Острые и хорошо заточенные садовые инструменты — залог успешной обрезки растений и ухода за садом. Особенно важно правильно поддерживать рабочее состояние секатора — одного из самых необходимых садовых помощников.

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Регулярная заточка секатора продлевает срок его службы и обеспечивает чистый, аккуратный срез при обрезке. Давайте разберёмся, как правильно затачивать этот незаменимый инструмент.

Подготовительные работы

Перед заточкой тщательно очистите секатор от грязи, смолы и других загрязнений с помощью ветоши, смоченной в керосине или обезжиривающем средстве. Это позволит добиться ровной и качественной заточки.

Выбор инструментов

Для заточки секатора потребуется мелкозернистый напильник, идеально подходящий по размеру режущей кромки. Можно также использовать электрическую или ручную точильную машинку с абразивным кругом.

Алгоритм заточки

Аккуратно зафиксируйте секатор в тисках или струбцине, чтобы он не двигался во время работы. Приложите напильник или круг точильной машинки к режущей кромке под углом 20-30 градусов. Важно сохранять один и тот же угол на протяжении всей заточки. Производите плавные, аккуратные движения напильником вдоль лезвия, от его основания к кончику. Для электрической машинки перемещайте секатор вдоль круга. Проводите заточку до тех пор, пока не добьетесь равномерной, острой режущей кромки по всей длине лезвия. Затем обработайте внутреннюю и внешнюю поверхности лезвий мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите все мелкие заусенцы и неровности, чтобы лезвия идеально скользили друг по другу.

Финишная обработка

Завершите процесс смазкой трущихся деталей секатора маслом или силиконовой смазкой. Это защитит инструмент от коррозии и обеспечит плавность хода.

Правильно заточенный и ухоженный секатор прослужит вам верой и правдой долгие годы и поможет в уходе за садом.

Уточнения

Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.

