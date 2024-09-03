Правила заточки: продлеваем срок службы секатора

Острые и хорошо заточенные садовые инструменты — залог успешной обрезки растений и ухода за садом. Особенно важно правильно поддерживать рабочее состояние секатора — одного из самых необходимых садовых помощников.
Регулярная заточка секатора продлевает срок его службы и обеспечивает чистый, аккуратный срез при обрезке. Давайте разберёмся, как правильно затачивать этот незаменимый инструмент.
Перед заточкой тщательно очистите секатор от грязи, смолы и других загрязнений с помощью ветоши, смоченной в керосине или обезжиривающем средстве. Это позволит добиться ровной и качественной заточки.
Для заточки секатора потребуется мелкозернистый напильник, идеально подходящий по размеру режущей кромки. Можно также использовать электрическую или ручную точильную машинку с абразивным кругом.
Завершите процесс смазкой трущихся деталей секатора маслом или силиконовой смазкой. Это защитит инструмент от коррозии и обеспечит плавность хода.
Правильно заточенный и ухоженный секатор прослужит вам верой и правдой долгие годы и поможет в уходе за садом.
Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.
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