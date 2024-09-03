Есть ли смысл собирать семена с испорченных плодов?

Не все семена одинаково полезны: почему не стоит брать их с испорченных плодов

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы-любители задаются вопросом, можно ли использовать семена с испорченных или перезрелых плодов овощей и фруктов. Ведь это кажется практичным и экономичным способом заготовки посадочного материала. Однако не все так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Стоит ли собирать семена с переспелых или испорченных овощей и фруктов?

В целом, использование таких семян не рекомендуется. Семена, полученные от перезревших, поврежденных или гниющих плодов, скорее всего, будут иметь множество проблем:

Сниженная всхожесть. Семена из испорченных плодов часто бывают недоразвитыми, с низкой всхожестью. Слабые всходы. Даже если семена взойдут, всходы будут вялыми, хилыми и подверженными болезням. Негативные генетические изменения. Повреждения, болезни и перезревание плодов могут вызывать мутации в геноме семян, передающиеся потомству. Распространение болезней. Семена от больных плодов могут содержать патогены, которые будут поражать следующее поколение растений.

Поэтому специалисты рекомендуют собирать семена только с полностью здоровых, зрелых плодов.

Как правильно собирать и хранить семена?

Для получения качественных семян следует придерживаться простых правил:

Выбирайте самые здоровые, зрелые плоды без повреждений. Дождитесь, пока плоды полностью созреют на растении. Не используйте недозрелые семена. Тщательно промойте семена, просушите и храните в прохладном, сухом месте. Обработайте семена фунгицидом, чтобы предотвратить заболевания.

Соблюдение этих рекомендаций позволит получить всхожие, здоровые семена, которые дадут крепкие, продуктивные растения.

Поэтому будьте внимательны при заготовке семян и отбрасывайте испорченные плоды — это залог успешного выращивания овощей и фруктов в следующем сезоне.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.



Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

