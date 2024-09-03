Есть ли смысл собирать семена с испорченных плодов?

Многие садоводы-любители задаются вопросом, можно ли использовать семена с испорченных или перезрелых плодов овощей и фруктов. Ведь это кажется практичным и экономичным способом заготовки посадочного материала. Однако не все так просто.
В целом, использование таких семян не рекомендуется. Семена, полученные от перезревших, поврежденных или гниющих плодов, скорее всего, будут иметь множество проблем:
Поэтому специалисты рекомендуют собирать семена только с полностью здоровых, зрелых плодов.
Для получения качественных семян следует придерживаться простых правил:
Соблюдение этих рекомендаций позволит получить всхожие, здоровые семена, которые дадут крепкие, продуктивные растения.
Поэтому будьте внимательны при заготовке семян и отбрасывайте испорченные плоды — это залог успешного выращивания овощей и фруктов в следующем сезоне.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.