На 5 баллов: самые вкусные сорта чёрной смородины по оценке дегустаторов

Чтобы урожай чёрной смородины порадовал вас, важно тщательно выбрать сорт. Опытные садоводы советуют обращать внимание на сорта, которые получили наивысшую оценку вкуса у дегустаторов — 5 баллов.
Таких сортов не так много, но они существуют:
- Велой (Ленинградская сладкая);
- Венера;
- Кольский сувенир;
- Память Лисовенко;
- Пигмей;
- Русалка;
- Сибилла;
- Сударушка;
- Сюрприз Елсаковой;
- Чебаркуль.
При выборе сорта смородины также стоит обратить внимание на содержание сахара в ягодах — чем его больше, тем слаще будет вкус. Кроме того, важно, чтобы сорт был устойчив к болезням и вредителям.
Не забудьте проверить, подходит ли выбранный сорт для вашего региона, обратившись к Государственному реестру селекционных достижений.
Сморо́дина чёрная — популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.
Сырые плоды особенно богаты витамином С и полифенолами, поэтому традиционно использовалась как лекарственное растение. Ягоды можно употреблять в сыром виде, но обычно их готовят в сладких или солёных блюдах. Их используют для приготовления варенья, джемов, соусов и сиропов, а также выращивают в коммерческих целях для рынка соков. Ягоды также используют для производства алкогольных напитков и красителей. Листья используются как приправа для консервации и как сырьё для фиточая или суррогата чая.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.