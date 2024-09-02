На 5 баллов: самые вкусные сорта чёрной смородины по оценке дегустаторов

При выборе сорта чёрной смородины стоит учесть выбор дегустаторов

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы урожай чёрной смородины порадовал вас, важно тщательно выбрать сорт. Опытные садоводы советуют обращать внимание на сорта, которые получили наивысшую оценку вкуса у дегустаторов — 5 баллов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, CC BY-SA 3.0

Таких сортов не так много, но они существуют:

- Велой (Ленинградская сладкая);

- Венера;

- Кольский сувенир;

- Память Лисовенко;

- Пигмей;

- Русалка;

- Сибилла;

- Сударушка;

- Сюрприз Елсаковой;

- Чебаркуль.

При выборе сорта смородины также стоит обратить внимание на содержание сахара в ягодах — чем его больше, тем слаще будет вкус. Кроме того, важно, чтобы сорт был устойчив к болезням и вредителям.

Не забудьте проверить, подходит ли выбранный сорт для вашего региона, обратившись к Государственному реестру селекционных достижений.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.

Сырые плоды особенно богаты витамином С и полифенолами, поэтому традиционно использовалась как лекарственное растение. Ягоды можно употреблять в сыром виде, но обычно их готовят в сладких или солёных блюдах. Их используют для приготовления варенья, джемов, соусов и сиропов, а также выращивают в коммерческих целях для рынка соков. Ягоды также используют для производства алкогольных напитков и красителей. Листья используются как приправа для консервации и как сырьё для фиточая или суррогата чая.

