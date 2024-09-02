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На 5 баллов: самые вкусные сорта чёрной смородины по оценке дегустаторов

При выборе сорта чёрной смородины стоит учесть выбор дегустаторов
0:53
Садоводство

Чтобы урожай чёрной смородины порадовал вас, важно тщательно выбрать сорт. Опытные садоводы советуют обращать внимание на сорта, которые получили наивысшую оценку вкуса у дегустаторов — 5 баллов.

При выборе сорта чёрной смородины стоит учесть выбор дегустаторов
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, CC BY-SA 3.0

Таких сортов не так много, но они существуют:

- Велой (Ленинградская сладкая);

- Венера;

- Кольский сувенир;

- Память Лисовенко;

- Пигмей;

- Русалка;

- Сибилла;

- Сударушка;

- Сюрприз Елсаковой;

- Чебаркуль.

При выборе сорта смородины также стоит обратить внимание на содержание сахара в ягодах — чем его больше, тем слаще будет вкус. Кроме того, важно, чтобы сорт был устойчив к болезням и вредителям.

Не забудьте проверить, подходит ли выбранный сорт для вашего региона, обратившись к Государственному реестру селекционных достижений.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.
Сырые плоды особенно богаты витамином С и полифенолами, поэтому традиционно использовалась как лекарственное растение. Ягоды можно употреблять в сыром виде, но обычно их готовят в сладких или солёных блюдах. Их используют для приготовления варенья, джемов, соусов и сиропов, а также выращивают в коммерческих целях для рынка соков. Ягоды также используют для производства алкогольных напитков и красителей. Листья используются как приправа для консервации и как сырьё для фиточая или суррогата чая.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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