Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за кожей: советы, которые работают
«Врата ада» в Туркменистане: История огненного кратера в Каракумах и его будущее
Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры
Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной
Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России

Что делать, если не цветут цветы: полезные советы

Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
1:10
Садоводство » Цветы

Причины

Самыми распространенными причинами отсутствия цветения у растений в саду являются недостаток света, влаги, питательных веществ.

Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Кроме того, растение может не цвести из-за преклонного возраста, неправильной обрезки и высокой температуры воздуха.

Многие деревья должны достичь определенного возраста до первого цветения. На это может уйти не один год.

Также распространенными причинами отсутствия цветения являются слишком вместительная или слишком маленькая емкость. Например, это может повредить корни растения и привести к недостатку питательных веществ.

Что делать, если не распускаются цветы

Если вы считаете, что стресс является причиной того, что ваши растения больше не цветут, постарайтесь устранить это. Регулярно удобряйте и поливайте растение, следите за температурой воздуха.

Также важно следить за здоровьем растения. Если листья сухие, желтые или пятнистые, это признаки болезней или вредителей. Удобрения часто считаются хорошим способом обеспечить здоровье растений.

Уточнения

Цвете́ние (лат. anthésis) — комплекс физиологических процессов, протекающих у цветковых растений в период от заложения цветка до оплодотворения; этап онтогенеза, во время которого растение переходит от вегетативного роста к оплодотворению и генеративному развитию. Процесс цветения делят на две фазы: 1) инициацию заложения цветочных зачатков; 2) развитие из зачатков цветков вплоть до их раскрытия.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
Последние материалы
Российский Су-35 в воздушной дуэли уничтожил украинский МиГ-29
Трансформируй тело: простые упражнения в постели для фигуры
Эти ошибки в интерьере могут испортить впечатление о вашем доме
Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной
Турецкий курорт превратился в ад для туристов из Сибири
Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины
Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.