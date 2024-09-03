Что делать, если не цветут цветы: полезные советы

Вот почему цветы могут не цвести: описаны распространённые причины

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Причины

Самыми распространенными причинами отсутствия цветения у растений в саду являются недостаток света, влаги, питательных веществ.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Кроме того, растение может не цвести из-за преклонного возраста, неправильной обрезки и высокой температуры воздуха.

Многие деревья должны достичь определенного возраста до первого цветения. На это может уйти не один год.

Также распространенными причинами отсутствия цветения являются слишком вместительная или слишком маленькая емкость. Например, это может повредить корни растения и привести к недостатку питательных веществ.

Что делать, если не распускаются цветы

Если вы считаете, что стресс является причиной того, что ваши растения больше не цветут, постарайтесь устранить это. Регулярно удобряйте и поливайте растение, следите за температурой воздуха.

Также важно следить за здоровьем растения. Если листья сухие, желтые или пятнистые, это признаки болезней или вредителей. Удобрения часто считаются хорошим способом обеспечить здоровье растений.

Уточнения

Цвете́ние (лат. anthésis) — комплекс физиологических процессов, протекающих у цветковых растений в период от заложения цветка до оплодотворения; этап онтогенеза, во время которого растение переходит от вегетативного роста к оплодотворению и генеративному развитию. Процесс цветения делят на две фазы: 1) инициацию заложения цветочных зачатков; 2) развитие из зачатков цветков вплоть до их раскрытия.



