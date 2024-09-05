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Что вы делаете не так при сборе свёклы? Эксперты раскрывают ошибки

Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
1:08
Садоводство

Чтобы гарантировать хорошую лежкость свеклы, важно учитывать ряд факторов при сборе урожая. Один из них — правильный уход за грядкой и сорняками. Удаление сорных растений перед сбором упрощает работу и позволяет избежать дополнительных трудностей.

Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Если почва на вашем участке недостаточно рыхлая, перед сбором урожая нужно провести подкоп. Лучше всего для этой процедуры подойдут вилы, с их помощью нужно немного приподнять слой земли, чтобы облегчить последующие действия.

После того как почва подготовлена, можно переходить к непосредственному сбору урожая. Здесь важно крепко держать ботву свеклы и аккуратно вытягивать корнеплоды из земли. Не стоит трясти свеклу слишком сильно — достаточно аккуратно стряхнуть с нее землю, чтобы не повредить кожуру, иначе корнеплод будет плохо храниться.

После этого оставляем около полутора сантиметров ботвы, остальное срезаем секатором или ножом. Свеклу следует подсушить на свежем воздухе в течение одного дня, чтобы подготовить к хранению.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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