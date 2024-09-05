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Защити свой урожай: как эффективно обеззаразить почву без затрат

Как обеззаразить почву после выращивания помидоров: простой и эффективный метод
1:43
Садоводство

После выращивания помидоров почва часто требует особого ухода, поскольку в ней могут остаться болезнетворные микроорганизмы. Без правильной обработки увеличивается риск заболеваний растений в следующем сезоне. Существует множество методов обеззараживания почвы, но один из самых доступных и эффективных способов не только уничтожает патогенную флору, но и избавляет грунт от вредителей и их личинок.

Как обеззаразить почву после выращивания помидоров: простой и эффективный метод
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Как обеззаразить почву с помощью пленки:

  • Первичная обработка почвы: для начала необходимо перекопать землю, удалив все растительные остатки. Затем нужно выровнять поверхность почвы с помощью граблей, чтобы подготовить её для дальнейшей обработки.
  • Качественный полив: обильно полейте грунт. Влажность играет ключевую роль в эффективности метода, так как повышенная влажность под пленкой создает условия для гибели патогенов и вредителей.
  • Укрытие пленкой: возьмите пленку нужного размера и плотно укройте грядку. Важно, чтобы на пленке не было повреждений или дыр, так как это нарушит герметичность и снизит эффективность. Закрепите края пленки камнями или досками, чтобы она оставалась на месте и создавала тепличный эффект.
  • Использование фитоспорина: после того как пленка будет снята, рекомендуется обработать почву фитоспорином. Это обеспечит дополнительную защиту и поможет восстановить здоровье почвы, делая её безопасной для следующего сезона.

Этот простой и бюджетный метод помогает значительно снизить риск заболеваний растений, обеззараживая почву и готовя её к новому урожаю.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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