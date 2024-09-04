Белить или не белить: вот что вы обязаны знать об осенней защите деревьев

Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья осенью белят не только для защиты от зимующих вредителей. Главная причина — это непредсказуемая погода в зимний период. Температурные перепады могут серьезно навредить деревьям, и именно поэтому важно правильно подготовить их к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

Почему важно белить деревья осенью:

Главная задача белой краски — защитить стволы деревьев от солнечных ожогов. Зимой, когда солнце отражается от снега, кора деревьев становится особенно уязвимой. Без защиты увеличивается риск появления ожогов, морозобоин и трещин на стволах, что может привести к серьезным повреждениям и даже гибели деревьев.

Как правильно белить деревья:

В осенне-зимний период лучше всего использовать специальную краску, которая продается в садовых магазинах. Она содержит вещества, защищающие деревья не только от солнечных ожогов, но и от вредителей и болезней. В отличие от извести, такая краска устойчива к дождям и не смывается, обеспечивая долгосрочную защиту.

Если предпочитаете народные рецепты, можно приготовить смесь из глины и коровяка. Также популярны рецепты с добавлением извести и железного купороса, которые помогают защитить деревья от различных болезней.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

