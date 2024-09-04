Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Классический лофт для небольшой квартиры: советы дизайнеров
Возвращение Chevrolet Cobalt: технические особенности
Почему в египетских отелях не подают манго?
"Росатом" построит 2 завода по переработке аккумуляторов и ртути
Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения
Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
Эксперт Андрюшкин: 50 тысяч рублей можно инвестировать в депозит или золото

Белить или не белить: вот что вы обязаны знать об осенней защите деревьев

Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов
1:21
Садоводство

Плодовые деревья осенью белят не только для защиты от зимующих вредителей. Главная причина — это непредсказуемая погода в зимний период. Температурные перепады могут серьезно навредить деревьям, и именно поэтому важно правильно подготовить их к зиме.

Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

Почему важно белить деревья осенью:

Главная задача белой краски — защитить стволы деревьев от солнечных ожогов. Зимой, когда солнце отражается от снега, кора деревьев становится особенно уязвимой. Без защиты увеличивается риск появления ожогов, морозобоин и трещин на стволах, что может привести к серьезным повреждениям и даже гибели деревьев.

Как правильно белить деревья:

В осенне-зимний период лучше всего использовать специальную краску, которая продается в садовых магазинах. Она содержит вещества, защищающие деревья не только от солнечных ожогов, но и от вредителей и болезней. В отличие от извести, такая краска устойчива к дождям и не смывается, обеспечивая долгосрочную защиту.

Если предпочитаете народные рецепты, можно приготовить смесь из глины и коровяка. Также популярны рецепты с добавлением извести и железного купороса, которые помогают защитить деревья от различных болезней.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Почему в египетских отелях не подают манго?
"Росатом" построит 2 завода по переработке аккумуляторов и ртути
Какие цвета в макияже отпугивают мужчин: откровенные мнения
Как и зачем белить деревья осенью: рекомендации садоводов
Какие особенности у нового кроссовера FAW Bestune T90
Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
Профессор Воробьёв: "Маски во время "ковида" неэффективны"
В Гарварде выявили два приводящих к инсультам вида ультраобработанных продуктов
Эксперт Андрюшкин: 50 тысяч рублей можно инвестировать в депозит или золото
404 Media нашло доказательства прослушки пользователей смартфонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.