Белить или не белить: вот что вы обязаны знать об осенней защите деревьев

Плодовые деревья осенью белят не только для защиты от зимующих вредителей. Главная причина — это непредсказуемая погода в зимний период. Температурные перепады могут серьезно навредить деревьям, и именно поэтому важно правильно подготовить их к зиме.
Почему важно белить деревья осенью:
Главная задача белой краски — защитить стволы деревьев от солнечных ожогов. Зимой, когда солнце отражается от снега, кора деревьев становится особенно уязвимой. Без защиты увеличивается риск появления ожогов, морозобоин и трещин на стволах, что может привести к серьезным повреждениям и даже гибели деревьев.
Как правильно белить деревья:
В осенне-зимний период лучше всего использовать специальную краску, которая продается в садовых магазинах. Она содержит вещества, защищающие деревья не только от солнечных ожогов, но и от вредителей и болезней. В отличие от извести, такая краска устойчива к дождям и не смывается, обеспечивая долгосрочную защиту.
Если предпочитаете народные рецепты, можно приготовить смесь из глины и коровяка. Также популярны рецепты с добавлением извести и железного купороса, которые помогают защитить деревья от различных болезней.
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