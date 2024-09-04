Похолодания не страшны: как ускорить созревание перца прямо сейчас

Подкормки для ускорения созревания перца: что выбрать

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любой дачник начинает волноваться, когда на пороге уже холодная погода, а сладкий перец все еще не спешит созревать. Однако существуют проверенные методы, которые помогут ускорить процесс созревания этого капризного овоща.

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Хитрости для ускорения созревания перца: