Похолодания не страшны: как ускорить созревание перца прямо сейчас

Любой дачник начинает волноваться, когда на пороге уже холодная погода, а сладкий перец все еще не спешит созревать. Однако существуют проверенные методы, которые помогут ускорить процесс созревания этого капризного овоща.
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Хитрости для ускорения созревания перца:
Монофосфат калия: одной из причин замедленного созревания перца может быть недостаток калия. Это легко исправить: достаточно растворить одну столовую ложку монофосфата калия в ведре воды и провести полив. Дополнительно можно использовать тот же раствор для опрыскивания листьев. Для усиления эффекта добавьте в средство фитоспорин, что поможет защитить растение от возможных заболеваний.
Калиевая селитра: этот вариант удобрения аналогичен монофосфату калия. Выбирайте одно из этих средств, исходя из доступности. Дозировка такая же: большая ложка на ведро воды. Это простое действие значительно ускорит созревание плодов.
Янтарная кислота: еще одно средство для ускорения созревания — янтарная кислота. Для приготовления раствора на опрыскивание потребуется растворить пять граммов кислоты в одном литре воды. Эффект от использования этой подкормки обычно заметен уже через несколько дней.