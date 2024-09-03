Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай

Осенние подкормки для смородины: как подготовить кусты к зиме

Многие знают, что подкормка смородины в конце лета или начале осени является ключевым элементом ухода за этим кустарником. Такая забота помогает оздоровить растение, обеспечивая ему силы для активного роста и обильного плодоношения в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Основные виды подкормки для смородины:

Сернокислый калий с суперфосфатом : этот дуэт — идеальное средство для восстановления кустарника после сезона. Для приготовления раствора необходимо растворить по 50 граммов каждого препарата в ведре воды. Полученную смесь вносят в канавки, которые копаются на расстоянии 40 см от ствола смородины. После внесения удобрения канавки присыпают слоем почвы, что помогает равномерно распределить питательные вещества и улучшить их усвоение.

: этот дуэт — идеальное средство для восстановления кустарника после сезона. Для приготовления раствора необходимо растворить по 50 граммов каждого препарата в ведре воды. Полученную смесь вносят в канавки, которые копаются на расстоянии 40 см от ствола смородины. После внесения удобрения канавки присыпают слоем почвы, что помогает равномерно распределить питательные вещества и улучшить их усвоение. Компост с золой : этот вариант особенно эффективен для истощенных почв. На каждый куст требуется не менее ведра компоста и двух стаканов золы. Компост обеспечивает растение органическими веществами, а зола дополняет его минералами, делая этот комплекс отличным выбором для поддержания здоровья смородины.

: этот вариант особенно эффективен для истощенных почв. На каждый куст требуется не менее ведра компоста и двух стаканов золы. Компост обеспечивает растение органическими веществами, а зола дополняет его минералами, делая этот комплекс отличным выбором для поддержания здоровья смородины. Картофельные очистки: эта подкормка служит отличным дополнением к основным удобрениям. Необходимо заранее собрать картофельную кожуру, подсушить её и прикопать недалеко от куста смородины. Такая органическая подкормка способствует улучшению структуры почвы и питает растение необходимыми элементами.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

