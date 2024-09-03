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Эти 3 простых шага увеличат ваш урожай кабачков в разы

Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета
1:14
Садоводство

Сейчас самое время для того, чтобы существенно повысить урожайность кабачков и продлить их плодоношение. Важно не терять время и начать правильно ухаживать за этой культурой.

Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета
Фото: Freepik by stockking, PDM

Три основных правила для повышения урожайности кабачков:

  • Удаление лишних листьев: прежде всего, необходимо удалить листья, которые выглядят сомнительно — сухие или поврежденные. Также можно убрать и часть здоровых листьев, но в умеренных количествах. Это поможет растению сосредоточиться на развитии плодов, а не на избыточной зелени.
  • Правильный полив: жителям сельской местности легче контролировать полив, так как они могут регулировать его в зависимости от погодных условий. Если же вы посещаете дачу только по выходным, то стоит выделить на одно растение около ведра воды. Это обеспечит кабачкам необходимый уровень влаги.
  • Подкормка: в данный момент кабачкам необходимо дополнительное питание. Хорошим вариантом является подкормка, приготовленная следующим образом: растворите большую ложку азофоски в ведре теплой воды. Это обеспечит растения всеми необходимыми элементами для активного роста и плодоношения.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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