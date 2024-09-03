Эти 3 простых шага увеличат ваш урожай кабачков в разы

Сейчас самое время для того, чтобы существенно повысить урожайность кабачков и продлить их плодоношение. Важно не терять время и начать правильно ухаживать за этой культурой.
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Три основных правила для повышения урожайности кабачков:
Удаление лишних листьев: прежде всего, необходимо удалить листья, которые выглядят сомнительно — сухие или поврежденные. Также можно убрать и часть здоровых листьев, но в умеренных количествах. Это поможет растению сосредоточиться на развитии плодов, а не на избыточной зелени.
Правильный полив: жителям сельской местности легче контролировать полив, так как они могут регулировать его в зависимости от погодных условий. Если же вы посещаете дачу только по выходным, то стоит выделить на одно растение около ведра воды. Это обеспечит кабачкам необходимый уровень влаги.
Подкормка: в данный момент кабачкам необходимо дополнительное питание. Хорошим вариантом является подкормка, приготовленная следующим образом: растворите большую ложку азофоски в ведре теплой воды. Это обеспечит растения всеми необходимыми элементами для активного роста и плодоношения.
Уточнения
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.