Эти 3 простых шага увеличат ваш урожай кабачков в разы

Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сейчас самое время для того, чтобы существенно повысить урожайность кабачков и продлить их плодоношение. Важно не терять время и начать правильно ухаживать за этой культурой.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Три основных правила для повышения урожайности кабачков:

Удаление лишних листьев : прежде всего, необходимо удалить листья, которые выглядят сомнительно — сухие или поврежденные. Также можно убрать и часть здоровых листьев, но в умеренных количествах. Это поможет растению сосредоточиться на развитии плодов, а не на избыточной зелени.

: прежде всего, необходимо удалить листья, которые выглядят сомнительно — сухие или поврежденные. Также можно убрать и часть здоровых листьев, но в умеренных количествах. Это поможет растению сосредоточиться на развитии плодов, а не на избыточной зелени. Правильный полив : жителям сельской местности легче контролировать полив, так как они могут регулировать его в зависимости от погодных условий. Если же вы посещаете дачу только по выходным, то стоит выделить на одно растение около ведра воды. Это обеспечит кабачкам необходимый уровень влаги.

: жителям сельской местности легче контролировать полив, так как они могут регулировать его в зависимости от погодных условий. Если же вы посещаете дачу только по выходным, то стоит выделить на одно растение около ведра воды. Это обеспечит кабачкам необходимый уровень влаги. Подкормка: в данный момент кабачкам необходимо дополнительное питание. Хорошим вариантом является подкормка, приготовленная следующим образом: растворите большую ложку азофоски в ведре теплой воды. Это обеспечит растения всеми необходимыми элементами для активного роста и плодоношения.

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

