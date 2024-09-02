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Почему осенью нужно сажать озимый овёс и как это сделать правильно

Пора сажать овёс: почему осенняя посадка этой культуры так важна для участка
2:40
Садоводство » Советы

С приходом осени большинство дачников и огородников сосредотачиваются на уборке урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. Однако этот период также является отличным временем для посадки полезной зеленой культуры — озимого овса. Рассмотрим, почему стоит обратить на него внимание и как правильно его высаживать.

Пора сажать овёс: почему осенняя посадка этой культуры так важна для участка
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 3.0

Преимущества осенней посадки овса

Озимый овёс — это уникальная культура, которая успешно перезимовывает и отлично растет весной. Его можно высаживать осенью, получая ряд важных преимуществ:

  1. Раннее зелёное удобрение. Осеннюю посадку овса можно использовать в качестве "зеленого удобрения". Растение быстро всходит, развивает мощную корневую систему и массу зелени, которую затем можно перекопать в почву, обогащая ее органическими веществами.
  2. Предотвращение эрозии. Разветвленная корневая система овса надежно удерживает почву, предотвращая ее размывание и вымывание зимними осадками.
  3. Подавление сорняков. Быстрорастущий овес способен занять освободившееся место на грядках и участках, не давая возможности развиваться сорным травам.
  4. Улучшение структуры почвы. Органическое вещество, образующееся при перегнивании массы овса, обогащает и "разрыхляет" почву, улучшая ее воздухо- и влагопроницаемость.
  5. Ранний весенний корм. Зеленую массу овса, взошедшего осенью, можно скашивать весной, получая отличный корм для домашних животных.

Когда и как сажать озимый овёс

Оптимальное время для посева овса в средней полосе — сентябрь-октябрь. Чем раньше вы его посадите, тем лучше культура успеет окрепнуть до наступления зимних холодов.

Для посадки выбирайте легкие, хорошо дренированные почвы. Вспахав или перекопав участок, внесите комплексное минеральное удобрение. Затем на глубину 4-6 см равномерно рассейте семена из расчета 100-120 г на 1 кв. м. Заделайте их легким боронованием или граблями.

Следите, чтобы посадки овса не пересыхали, особенно в начальный период роста. Полив и своевременное устранение сорняков — залог успешной перезимовки.

Используя озимый овес, вы получите массу полезных преимуществ для своего участка. Так почему бы не позаботиться о нем уже сейчас, пока сезон не закончился?

Уточнения

Рожь посевна́я, или рожь культу́рная (лат. Secále cereále) — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода рожь (Secale) семейства злаки, или мятликовые (Poaceae). Рожь посевная является культурным растением, выращивают её в основном в Северном полушарии. Существуют озимая и яровая формы ржи.

 

Когда и как необходимо сеять овес как сидерат
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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