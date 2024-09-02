Почему осенью нужно сажать озимый овёс и как это сделать правильно

С приходом осени большинство дачников и огородников сосредотачиваются на уборке урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. Однако этот период также является отличным временем для посадки полезной зеленой культуры — озимого овса. Рассмотрим, почему стоит обратить на него внимание и как правильно его высаживать.
Озимый овёс — это уникальная культура, которая успешно перезимовывает и отлично растет весной. Его можно высаживать осенью, получая ряд важных преимуществ:
Оптимальное время для посева овса в средней полосе — сентябрь-октябрь. Чем раньше вы его посадите, тем лучше культура успеет окрепнуть до наступления зимних холодов.
Для посадки выбирайте легкие, хорошо дренированные почвы. Вспахав или перекопав участок, внесите комплексное минеральное удобрение. Затем на глубину 4-6 см равномерно рассейте семена из расчета 100-120 г на 1 кв. м. Заделайте их легким боронованием или граблями.
Следите, чтобы посадки овса не пересыхали, особенно в начальный период роста. Полив и своевременное устранение сорняков — залог успешной перезимовки.
Используя озимый овес, вы получите массу полезных преимуществ для своего участка. Так почему бы не позаботиться о нем уже сейчас, пока сезон не закончился?
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