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Как сделать орхидею вечно цветущей: использование специальных подкормок

Цветущая красавица круглый год: как сбалансированное питание помогает орхидее всегда быть в бутонах
2:13
Садоводство » Цветы

Выращивание орхидей в домашних условиях по праву считается непростым делом. Эти экзотические цветы требуют особого ухода и внимания. Однако есть один простой секрет, который поможет добиться постоянного и обильного цветения орхидей — использование специальных цветочных подкормок.

Цветущая красавица круглый год: как сбалансированное питание помогает орхидее всегда быть в бутонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стимулируем цветение круглый год

Основная сложность в уходе за орхидеями заключается в том, чтобы добиться их постоянного и обильного цветения. Многие цветоводы сталкиваются с проблемой, когда орхидея зацветает лишь раз в год, а затем остается без бутонов длительное время.

Секрет постоянного и продолжительного цветения состоит в правильном питании орхидей. Для этого нужно вносить специальные цветочные подкормки, содержащие сбалансированный комплекс питательных веществ.

Запускаем цветение

Чтобы инициировать цветение орхидеи, следует использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора. Этот элемент отвечает за закладку и развитие бутонов.

Опытные цветоводы рекомендуют регулярно в течение всего года вносить небольшие дозы такой подкормки. Достаточно всего 1 чайную ложку на 1 литр воды для полива. Этого количества будет вполне достаточно, чтобы поддерживать орхидею в состоянии постоянной готовности к цветению.

Поддерживаем обильное цветение

Но одной подкормки с высоким содержанием фосфора недостаточно. Для того, чтобы бутоны росли и развивались максимально интенсивно, орхидеям также требуются азот и калий.

Поэтому в перерывах между фосфорными подкормками необходимо использовать универсальные удобрения для орхидей, содержащие сбалансированный набор NPK. Они будут насыщать растение всеми необходимыми питательными веществами и поддерживать его в отличной форме.

Соблюдая эту нехитрую систему подкормок, вы сможете наслаждаться обильным и продолжительным цветением ваших орхидей круглый год. Главное — вносить удобрения в строго дозированных количествах, чтобы не навредить растению.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез. Орхидные — древнее семейство, появившееся в позднемеловую эпоху.

Цвете́ние (лат. anthésis) — комплекс физиологических процессов, протекающих у цветковых растений в период от заложения цветка до оплодотворения; этап онтогенеза, во время которого растение переходит от вегетативного роста к оплодотворению и генеративному развитию. Процесс цветения делят на две фазы: 1) инициацию заложения цветочных зачатков; 2) развитие из зачатков цветков вплоть до их раскрытия.

Что делать, если не цветёт орхидея?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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