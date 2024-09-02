Уход за гортензиями в сентябре: основные правила

Сентябрь — важный месяц для гортензий, поскольку они готовятся к зимнему периоду. Правильный уход в это время поможет обеспечить здоровье растений и их цветение в следующем сезоне.
В сентябре уменьшите частоту полива, поскольку растения уже не нуждаются в таком обильном количестве воды, как летом. Однако убедитесь, что почва остаётся умеренно влажной. При этом избегайте застоя воды, который может привести к гниению корней.
В этом месяце подкормка гортензий не требуется. Наоборот, избыточное питание может замедлить подготовку растений к зиме. Если вы вносили удобрения летом, этого будет достаточно.
Сентябрь — время для лёгкой обрезки. Удалите увядшие соцветия и сухие ветви, но избегайте сильной обрезки, которая может стимулировать новый рост. При необходимости сделайте санитарную обрезку, удаляя больные и повреждённые части растения.
Подготовьте гортензии к зиме, особенно если вы живёте в холодном климате. Мульчируйте почву вокруг растений, используя слой органического материала, такого как торф или опилки. Это поможет защитить корни от заморозков.
Осенью особенно важно проверять растения на наличие вредителей и болезней. Вовремя устраняйте проблемы, чтобы предотвратить их распространение.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.