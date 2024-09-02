Уход за гортензиями в сентябре: основные правила

Уход за гортензиями в сентябре: как защитить и подготовить растения к зиме

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сентябрь — важный месяц для гортензий, поскольку они готовятся к зимнему периоду. Правильный уход в это время поможет обеспечить здоровье растений и их цветение в следующем сезоне.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Полив и увлажнение

В сентябре уменьшите частоту полива, поскольку растения уже не нуждаются в таком обильном количестве воды, как летом. Однако убедитесь, что почва остаётся умеренно влажной. При этом избегайте застоя воды, который может привести к гниению корней.

Подкормка

В этом месяце подкормка гортензий не требуется. Наоборот, избыточное питание может замедлить подготовку растений к зиме. Если вы вносили удобрения летом, этого будет достаточно.

Обрезка

Сентябрь — время для лёгкой обрезки. Удалите увядшие соцветия и сухие ветви, но избегайте сильной обрезки, которая может стимулировать новый рост. При необходимости сделайте санитарную обрезку, удаляя больные и повреждённые части растения.

Подготовка к зиме

Подготовьте гортензии к зиме, особенно если вы живёте в холодном климате. Мульчируйте почву вокруг растений, используя слой органического материала, такого как торф или опилки. Это поможет защитить корни от заморозков.

Защита от вредителей

Осенью особенно важно проверять растения на наличие вредителей и болезней. Вовремя устраняйте проблемы, чтобы предотвратить их распространение.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

