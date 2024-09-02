Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году

Не все огородники согласны с необходимостью внесения удобрений осенью. Однако такая точка зрения может оказаться не самой продуктивной, ведь осеннее внесение питательных веществ способно улучшить урожайность на треть в следующем сезоне.
Помёт
Это один из лучших вариантов осенней подкормки. Благодаря ему клубника в следующем году будет сладкой и крупной. Для приготовления раствора необходимо смешать одну часть помёта с 20 частями воды. На один куст клубники достаточно четырех стаканов такого средства.
Коровяк
Это ещё одно мощное удобрение, которое значительно повышает урожайность клубники. Раствор готовится путем смешивания одной части коровяка с 10 частями воды, после чего смесь настаивается 48 часов. Под каждый куст клубники рекомендуется вносить по четыре стакана этого удобрения.
Суперфосфат с калийной солью
Этот вариант удобрения особенно эффективен в осенний период. Для его приготовления требуется десять граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли на десять литров воды. Важно учитывать, что этим раствором поливают исключительно междурядья, избегая прямого контакта с растениями.
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