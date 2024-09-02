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Как три простых удобрения удвоят урожай клубники в следующем году

Подготовка клубники к зиме: осенние удобрения, которые обеспечат обильный урожай
1:22
Садоводство

Не все огородники согласны с необходимостью внесения удобрений осенью. Однако такая точка зрения может оказаться не самой продуктивной, ведь осеннее внесение питательных веществ способно улучшить урожайность на треть в следующем сезоне.

Подготовка клубники к зиме: осенние удобрения, которые обеспечат обильный урожай
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Какие удобрения стоит использовать?

Помёт

Это один из лучших вариантов осенней подкормки. Благодаря ему клубника в следующем году будет сладкой и крупной. Для приготовления раствора необходимо смешать одну часть помёта с 20 частями воды. На один куст клубники достаточно четырех стаканов такого средства.

Коровяк

Это ещё одно мощное удобрение, которое значительно повышает урожайность клубники. Раствор готовится путем смешивания одной части коровяка с 10 частями воды, после чего смесь настаивается 48 часов. Под каждый куст клубники рекомендуется вносить по четыре стакана этого удобрения.

Суперфосфат с калийной солью

Этот вариант удобрения особенно эффективен в осенний период. Для его приготовления требуется десять граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли на десять литров воды. Важно учитывать, что этим раствором поливают исключительно междурядья, избегая прямого контакта с растениями.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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