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Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
1:39
Садоводство

Сохранение свежести огурцов на продолжительное время часто кажется сложной задачей: овощи быстро теряют свою плотность и сочность. Это связано с высоким содержанием воды в их составе, что ускоряет процессы увядания. Однако существует древний метод, который позволяет сохранить огурцы свежими и хрустящими на целых шесть месяцев, как будто их только что сорвали с грядки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM

Этот метод был известен ещё нашим предкам, но с годами его начали забывать. Чтобы применить его, вам потребуется всего несколько простых ингредиентов. Для начала необходимо собрать около полкилограмма крапивы и приобрести килограмм крупной соли. Этих продуктов будет достаточно для обработки десяти килограммов огурцов.

Первым делом тщательно промойте овощи, высушите их и удалите хвостики. Крапиву также рекомендуется помыть и мелко нарезать. Затем подготовьте ёмкость для хранения: это может быть бочонок или большая кастрюля с эмалированным покрытием.

На дно ёмкости насыпьте сантиметровый слой соли, затем выложите огурцы, снова посыпьте их солью и накройте слоем крапивы. Повторяйте этот процесс, пока не уложите все огурцы. Завершите, накрыв последний слой крапивы с солью марлей, установите гнёт и оставьте в прохладном месте на трое суток.

После этого сливайте рассол, переложите огурцы в банки и залейте их новым рассолом. Для его приготовления на 4 стакана воды добавьте две столовые ложки соли.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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