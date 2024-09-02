Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таруса: 8 обязательных для посещения мест для туристов
Кофейная маска для волос: усиленный рост, блеск и насыщенный оттенок
Как организовать безопасное и уютное пространство для питомца в квартире
В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
Как сделать японский массаж живота для похудения
Оптимизация пространства в автомобиле: секреты компактной упаковки
Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Эффективное лечение акне: как использовать перекись водорода правильно и безопасно?
Качество жизни в России превосходит западные страны

Подкормка клубники осенью: что нужно знать после обрезки

Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность: важность подкормки после обрезки
3:58
Садоводство » Советы

Клубника — это одна из самых любимых ягод среди садоводов и дачников. Обильно плодоносить она может только при правильном уходе, который включает обрезку и подкормку. После обрезки кустов клубники необходимо обеспечить растения необходимыми питательными веществами. В этой статье мы рассмотрим, чем подкармливать клубнику после обрезки, чтобы обеспечить ей здоровье и высокий урожай.

Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность: важность подкормки после обрезки
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Почему важна подкормка после обрезки?

Обрезка клубники — это важный этап ухода, который помогает растению сосредоточиться на развитии корней и повышает плодоношение. Однако после обрезки кустам необходимо восстановление сил, так как они теряют часть своих листьев и могут испытывать стресс. Подкормка помогает:

  • Восстановить энергетические запасы: Растения нуждаются в питательных веществах для быстрого восстановления после обрезки.
  • Увеличить урожайность: Правильная подкормка способствует образованию цветочных почек, что увеличивает количество ягод в следующем сезоне.
  • Укрепить иммунитет: Минералы и микроэлементы помогают клубнике справляться с заболеваниями и вредителями.

Виды подкормок для клубники

Органические удобрения

  • Компост: Хорошо перепревший компост можно добавлять в почву после обрезки. Он обогатит её полезными веществами и улучшит структуру.
  • Перегной: Перегной — отличный источник питательных веществ для клубники. Его можно рассыпать по поверхности почвы и аккуратно заделать в грунт.
  • Навоз: Свежее навозное удобрение не рекомендуется, так как оно может вызвать ожоги корней. Лучше использовать хорошо перепревший навоз.

Минеральные удобрения

  • Азотные удобрения: Азот необходим для роста новых листьев и корней. Нитрат аммония или карбамид можно использовать осенью (после обрезки) в умеренных количествах.
  • Калийные удобрения: После обрезки клубнике нужны калийные удобрения, которые укрепляют растения и способствуют формированию ягод. Хлористый калий или сульфат калия — отличные варианты.
  • Фосфорные удобрения: Фосфор способствует развитию корней и повышает устойчивость к болезням. Простые суперфосфаты можно добавлять при подготовке почвы.

Комплексные удобрения

Использование комплексных удобрений, содержащих все необходимые элементы (азот, фосфор, калий), может стать хорошим выбором для клубники. Обратите внимание на удобрения с низким содержанием хлора, так как клубника этого элемента не переносит.

Способы подкормки

  • Распределение по поверхности: Удобрения можно равномерно распределить по поверхности почвы вокруг кустов и затем слегка заделать в грунт.
  • Приготовление растворов: Сухие удобрения можно разбавить в воде и использовать для корневой обработки, что обеспечит более быстрое усвоение питательных веществ.
  • Фолярная подкормка: Опрыскивание растений растворами удобрений может быть хорошим дополнительным способом, особенно в период активного роста.

Когда проводить подкормку?

Подкормку клубники лучше всего проводить сразу после обрезки, которая обычно осуществляется в конце августа или начале сентября, в зависимости от региона. Можно также провести одно дополнительное внесение удобрений весной, когда начинается активный рост.

Правильная подкормка клубники после обрезки является ключевым моментом, способствующим её здоровью и будущей урожайности. Комбинация органических и минеральных удобрений обеспечит кустам необходимые питательные вещества, позволив им быстрее восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

НБР предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера".

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Последние материалы
Таруса: 8 обязательных для посещения мест для туристов
Кофейная маска для волос: усиленный рост, блеск и насыщенный оттенок
Как организовать безопасное и уютное пространство для питомца в квартире
В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
Как сделать японский массаж живота для похудения
Оптимизация пространства в автомобиле: секреты компактной упаковки
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность: важность подкормки после обрезки
Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Эффективное лечение акне: как использовать перекись водорода правильно и безопасно?
Качество жизни в России превосходит западные страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.