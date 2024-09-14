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Подкормка клубники осенью: что нужно знать после обрезки

Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
3:55
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых любимых ягод среди садоводов и дачников. Обильно плодоносить она может только при правильном уходе, который включает обрезку и подкормку. После обрезки кустов клубники необходимо обеспечить растения необходимыми питательными веществами. В этой статье мы рассмотрим, чем подкармливать клубнику после обрезки, чтобы обеспечить ей здоровье и высокий урожай.

Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность осенней подкормкой
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Почему важна подкормка после обрезки?

Обрезка клубники — это важный этап ухода, который помогает растению сосредоточиться на развитии корней и повышает плодоношение. Однако после обрезки кустам необходимо восстановление сил, так как они теряют часть своих листьев и могут испытывать стресс. Подкормка помогает:

  • Восстановить энергетические запасы: Растения нуждаются в питательных веществах для быстрого восстановления после обрезки.
  • Увеличить урожайность: Правильная подкормка способствует образованию цветочных почек, что увеличивает количество ягод в следующем сезоне.
  • Укрепить иммунитет: Минералы и микроэлементы помогают клубнике справляться с заболеваниями и вредителями.

Виды подкормок для клубники

Органические удобрения

  • Компост: хорошо перепревший компост можно добавлять в почву после обрезки. Он обогатит её полезными веществами и улучшит структуру.
  • Перегной: это отличный источник питательных веществ для клубники. Его можно рассыпать по поверхности почвы и аккуратно заделать в грунт.
  • Навоз: свежее навозное удобрение не рекомендуется, так как оно может вызвать ожоги корней. Лучше использовать хорошо перепревший навоз.

Минеральные удобрения

  • Азотные удобрения: азот необходим для роста новых листьев и корней. Нитрат аммония или карбамид можно использовать осенью (после обрезки) в умеренных количествах.
  • Калийные удобрения: после обрезки клубнике нужны калийные удобрения, которые укрепляют растения и способствуют формированию ягод. Хлористый калий или сульфат калия — отличные варианты.
  • Фосфорные удобрения: фосфор способствует развитию корней и повышает устойчивость к болезням. Простые суперфосфаты можно добавлять при подготовке почвы.

Комплексные удобрения

Использование комплексных удобрений, содержащих все необходимые элементы (азот, фосфор, калий), может стать хорошим выбором для клубники. Обратите внимание на удобрения с низким содержанием хлора, так как клубника этого элемента не переносит.

Способы подкормки

  • Распределение по поверхности: удобрения можно равномерно распределить по поверхности почвы вокруг кустов и затем слегка заделать в грунт.
  • Приготовление растворов: сухие удобрения можно разбавить в воде и использовать для корневой обработки, что обеспечит более быстрое усвоение питательных веществ.
  • Фолярная подкормка: опрыскивание растений растворами удобрений может быть хорошим дополнительным способом, особенно в период активного роста.

Когда проводить подкормку?

Подкормку клубники лучше всего проводить сразу после обрезки, которая обычно осуществляется в конце августа или начале сентября, в зависимости от региона. Можно также провести одно дополнительное внесение удобрений весной, когда начинается активный рост.

Правильная подкормка клубники после обрезки является ключевым моментом, способствующим её здоровью и будущей урожайности. Комбинация органических и минеральных удобрений обеспечит кустам необходимые питательные вещества, позволив им быстрее восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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