Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полиция Таиланда не стала заводить дело на туриста ради имиджа королевства
Темный виноград: секрет здоровья и долголетия
Тарасова рассказала, как относится к футболу: в нашей стране его просто нет
Китай удивил мир запуском первого многоразового спутника
Канада нанесла сокрушительный удар по электромобилям из Китая
Зубы и здоровье: как связаны десны и хронические болезни
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге

Заблуждение об обрезке капусты: диагностика и рекомендации

Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
3:26
Садоводство » Овощи

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых огородниками на приусадебных участках. Она неприхотлива и достаточно устойчива к неблагоприятным условиям, но требует должного ухода, чтобы дать хороший урожай. Одним из распространенных заблуждений является обрывание нижних листьев у капусты. В этой статье мы рассмотрим, почему этого делать нельзя и как правильно ухаживать за растением.

Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Роль нижних листьев

  • Фотосинтез: Нижние листья капусты, как и все остальные, участвуют в процессе фотосинтеза, обеспечивая растение питательными веществами. Обрывая их, мы лишаем капусту источника энергии, что может негативно сказаться на её росте и развитии.
  • Запас питательных веществ: Нижние листья выполняют функцию накопления питательных веществ. В процессе роста капуста использует содержание нижних листьев для питания. Их удаление может привести к дефициту важных элементов и замедлению роста.
  • Защита от болезней: Нижние листья служат защитным слоем для кочанов, предотвращая их повреждение от солнечных лучей и пронзающих дождей. Убирая нижние листья, мы можем подвергнуть кочаны воздействию болезнетворных микроорганизмов и негативных погодных условий.

Возможные последствия обрыва нижних листьев

  • Замедление роста: Недостаток фотосинтетической активности может замедлить рост капусты, снизив общее количество собранного урожая.
  • Уменьшение урожайности: Удаление нижних листьев может привести к тому, что кочаны будут меньше по размеру и менее плотные, что существенно негативно отражается на урожайности.
  • Повышенная восприимчивость к болезням: Кочаны без нижних листьев будут более уязвимы к таким заболеваниям, как черная гниль и другие грибковые инфекции.

Как правильно ухаживать за капустой

  • Регулярный полив: Правильное водоснабжение — залог здоровья любой культуры, включая капусту. Следует следить за тем, чтобы почва оставалась влажной, но не заболоченной.
  • Правильное удобрение: Подкормка капусты удобрениями, содержащими необходимые микроэлементы (калий, азот, фосфор), поможет растению правильно развиваться и сохранять здоровье.
  • Защита от вредителей и болезней: Регулярное осмотр растений на наличие вредителей и признаки заболеваний поможет избежать серьезных проблем. Используйте профилактические меры и натуральные средства защиты.
  • Обрезка старых и поврежденных листьев: Вместо того чтобы убирать нижние листья, следует обращать внимание на старые или поврежденные листья. Удаление таких листьев может улучшить вентиляцию и предотвратить развитие заболеваний.

Обрывание нижних листьев у капусты — не самая лучшая практика. Эти листья играют важную роль в жизнедеятельности растения, обеспечивают его питательными веществами и защищают от внешних воздействий. Заботясь о капусте, стоит сосредоточиться на регулярном поливе, удобрении и проблемах с вредителями, а не на обрезке листьев. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете добиться богатого и качественного урожая!

Нужно ли обрывать нижние листья капусты?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие предметы в доме требуют регулярной замены
Скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога
Суп-пюре из баклажанов: любители этого овоща будут от него в восторге
Евгения Медведева рассказала, как пыталась встречаться с мальчиками во время карьеры
Дональд Трамп предрёк борьбу за статус мировой валюты для доллара
Как правильно ухаживать за капустой: избегаем обрезки нижних листьев
Млечный Путь теряет спутников: учёные пытаются разгадать тайну
Названы простые способы очистки сантехники от налёта без химии
Что такое глазной тонометр, и почему он так важен для зрения питомца?
Томатный сок без стерилизации: дополнительно кипятить банки с соком не придётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.