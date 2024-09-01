Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.
Основные этапы осенней обрезки крыжовника:
- Омоложение куста. Удаляем все молодые и слабые побеги, которые появились у основания куста. Оптимальное количество взрослых ветвей — 5-7.
- Удаление старых ветвей. Безжалостно вырезаем все ветви, которые направлены внутрь куста или опускаются к земле. Они загущают крону и забирают питательные вещества у молодых побегов.
- Санитарная обрезка. Удаляем все повреждённые, сухие и больные ветви. Это поможет предотвратить развитие заболеваний и появление вредителей.
Результат правильной обрезки крыжовника:
- Крупные ягоды. Благодаря хорошему освещению и проветриванию ягоды вырастают крупными и сочными.
- Высокая урожайность. Куст активно плодоносит, так как все питательные вещества направляются на формирование завязей.
- Здоровый куст. Правильная обрезка способствует укреплению иммунитета растения и повышает его устойчивость к болезням и вредителям.
Совет: чтобы облегчить себе работу, используйте секатор с длинными ручками и перчатки.
Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина семейства Крыжовниковые. Видовое название пошло от названия Держидерева из ветвей которого был сплетен венец Христа.
Является одним из основных ягодных кустарников. Плоды употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, конфитюра, компота, желе, мармелада, начинки для конфет и вина. На зиму ягоды сушат, маринуют или измельчают и засыпают сахаром (как смородину).
Применяется в медицине. Плоды крыжовника рекомендуют при нарушении обмена веществ и ожирении.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.