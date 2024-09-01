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Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
1:34
Садоводство

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), CC BY 3.0

Основные этапы осенней обрезки крыжовника:

- Омоложение куста. Удаляем все молодые и слабые побеги, которые появились у основания куста. Оптимальное количество взрослых ветвей — 5-7.

- Удаление старых ветвей. Безжалостно вырезаем все ветви, которые направлены внутрь куста или опускаются к земле. Они загущают крону и забирают питательные вещества у молодых побегов.

- Санитарная обрезка. Удаляем все повреждённые, сухие и больные ветви. Это поможет предотвратить развитие заболеваний и появление вредителей.

Результат правильной обрезки крыжовника:

- Крупные ягоды. Благодаря хорошему освещению и проветриванию ягоды вырастают крупными и сочными.

- Высокая урожайность. Куст активно плодоносит, так как все питательные вещества направляются на формирование завязей.

- Здоровый куст. Правильная обрезка способствует укреплению иммунитета растения и повышает его устойчивость к болезням и вредителям.

Совет: чтобы облегчить себе работу, используйте секатор с длинными ручками и перчатки.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина семейства Крыжовниковые. Видовое название пошло от названия Держидерева из ветвей которого был сплетен венец Христа.
Является одним из основных ягодных кустарников. Плоды употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, конфитюра, компота, желе, мармелада, начинки для конфет и вина. На зиму ягоды сушат, маринуют или измельчают и засыпают сахаром (как смородину).
Применяется в медицине. Плоды крыжовника рекомендуют при нарушении обмена веществ и ожирении.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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