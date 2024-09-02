Какие растения нужно пересаживать в саду ежегодно

Советы садоводам: делайте это ежегодно — садовые растения, которые нужно пересаживать

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Однолетние цветы

Это растения, которые завершают свой жизненный цикл за один год. Они растут, цветут, дают семена, а затем умирают. Это бархатцы, петунии и циннии. Вам нужно пересаживать их каждый год, чтобы наслаждаться их прекрасными цветами.

Фото: forestwander.com by ForestWander, CC BY-SA 3.0

Овощи

Некоторые овощи также являются однолетними растениями. Популярными примерами являются помидоры, огурцы и фасоль. Чтобы каждый год получать свежий урожай, вам нужно будет пересаживать эти овощи.

Клумбовые растения

Клумбовые растения часто используются для придания цвета и красивого вида грядкам. В эту категорию попадают такие цветы, как анютины глазки и бегонии.

Некоторые травы

В то время как некоторые травы, такие как розмарин и тимьян, могут быть многолетними (то есть они возвращаются из года в год), другие, такие как базилик, кинза и укроп, являются однолетними.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).



Одноле́тнее расте́ние или одноле́тник, — растение, онтогенез которого, включая созревание, цветение и смерть, занимает один вегетационный период.



