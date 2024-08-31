Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто, полезно и очень вкусно
Вредители атакуют баклажаны? Действуем решительно для спасения урожая
Учёные из США назвали оптимальную частоту тренировок для психического здоровья
Автономный дирижабль Sceye HAPS способен обеспечить интернетом самые удаленные части мира
Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами

Плюсы и минусы роскошных растений по имени рододендроны

Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
1:59
Садоводство » Цветы

Рододендроны — поистине роскошные садовые растения, которые привлекают внимание своими пышными, ярко-окрашенными соцветиями. Однако многие дачники сомневаются, стоит ли включать эти красавцы в свой ассортимент, ведь уход за ними требует особых знаний и усилий. Давайте разберемся, действительно ли рододендроны так сложны в выращивании и подходят ли они для дачи.

Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
Фото: Self-photographed by Twice25 & Rinina25, CC BY-SA 3.0

Одно из главных преимуществ рододендронов — их великолепный декоративный эффект. Эти растения становятся настоящей жемчужиной сада благодаря роскошным кистям цветков, которые могут иметь белый, розовый, малиновый, фиолетовый или даже густо-красный окрас. Разнообразие сортов рододендронов позволяет подобрать подходящий вариант для любого ландшафтного стиля.

Кроме того, рододендроны отлично подойдут в качестве фоновых растений, создавая живописные зеленые завесы и акцентируя красоту других цветущих культур. Они эффектно выглядят как в солитерных посадках, так и в групповых композициях.

Однако есть и существенные нюансы в выращивании этих растений. Главное требование рододендронов — кислая, хорошо дренированная почва. Если грунт на участке щелочной или переувлажненный, культуре будет комфортно.

Также эти растения предпочитают полутень, им необходима защита от прямых солнечных лучей. И, конечно, важен регулярный, обильный полив особенно в жаркие периоды.

Таким образом, если ваша дача расположена в благоприятных для рододендронов условиях (кислая почва, полутень, достаточное увлажнение) и вы готовы уделять этим растениям должное внимание, то их стоит непременно включить в ассортимент. Роскошное цветение и яркий декоративный эффект рододендронов с лихвой компенсируют небольшие сложности в агротехнике.

Уточнения

Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.
К роду рододендрон относятся широко известные в комнатном и оранжерейном цветоводстве азалии, выделявшиеся ранее некоторыми систематиками в подрод или секцию рода Rhododendron sect. Azaleastrum Maxim.. Также в него включены виды ранее самостоятельного рода Багульник (Ledum).

Все секреты пышного цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа
Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне
Рододендроны на даче: путь к яркому саду или риск разочарования?
Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Идея необычной ванной комнаты
Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными
Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025
Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.