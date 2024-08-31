Помидоры с трещинами: что делать, чтобы этого не случилось?

Тайны идеальных томатов: что нужно знать, чтобы избежать растрескивания плодов

Созревание и сбор урожая помидоров — одно из самых приятных и долгожданных занятий для любого дачника. Однако часто перед садоводами встаёт проблема растрескивания плодов. Это не только портит внешний вид томатов, но и делает их непригодными для длительного хранения.

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Почему же помидоры трескаются и как с этим бороться?

Основные причины растрескивания помидоров:

Резкие перепады влажности. Резкое увеличение влагозарядки при обильных поливах или дождях, за которым следует быстрое иссушение грунта, приводит к неравномерному росту плодов, а затем — к их растрескиванию. Недостаток кальция. Кальций важен для формирования клеточных стенок плодов и увеличивает их прочность. Его нехватка делает томаты уязвимыми к растрескиванию. Неравномерный рост. Быстрый стремительный рост плодов на фоне застоя в развитии листвы и корневой системы может привести к растрескиванию. Недостаток влаги. Недостаточный полив и иссушение почвы не позволяют плодам равномерно накапливать влагу, что также ведёт к растрескиванию. Повреждение корневой системы. Нарушение корневой системы в результате пересадки или механических повреждений вызывает стресс растения и способствует растрескиванию плодов.

Чтобы избежать этой проблемы, важно придерживаться нескольких правил:

Поддерживать стабильный, умеренный полив, не допуская резких колебаний влажности почвы.

Регулярно вносить кальцийсодержащие удобрения (доломитовую муку, золу, измельчённую яичную скорлупу).

Сбалансировано питать растения, чтобы обеспечить равномерный рост корней, листьев и плодов.

Аккуратно пересаживать томаты, не повреждая корневую систему.

Подвязывать и формировать куст, чтобы корни, листва и плоды развивались пропорционально. х.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

