Какие цветы с домашней грядки подарить на 1 сентября в школу

Домашние цветы для букетов на 1 сентября: яркие, душистые, долго сохраняющие свежесть

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Первое сентября — особенный день для учеников и их родителей. Это начало нового учебного года, наполненного новыми знаниями, открытиями и впечатлениями. В этот праздничный день многие школьники традиционно несут в класс букеты цветов, чтобы поздравить учителей и одноклассников.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Если вы хотите подарить своему ребёнку или его учителю красивые цветы, выращенные на домашней клумбе, то стоит обратить внимание на некоторые особенности. Ведь 1 сентября приходится на самый разгар лета, и не все садовые культуры будут пребывать в своём пышном цветении.

Идеальным выбором станут хризантемы. Эти яркие, пушистые цветы как раз достигают своего максимального расцвета в сентябрьские дни. Хризантемы разнообразны по форме и окраске, что позволит создать эффектные и запоминающиеся букеты. Особенно хороши крупноцветковые сорта, которые выглядят торжественно и эффектно.

Также отлично подойдут астры. Эти изящные многообразные цветы как раз начинают свое буйное цветение в конце лета. Астры могут быть самых разных оттенков — от нежных пастельных до насыщенных ярких тонов. Они легко сочетаются между собой и с другими культурами, создавая красивые, гармоничные композиции.

Не стоит сбрасывать со счетов и гвоздики. Пышные, душистые соцветия этих популярных цветов прекрасно впишутся в букет для Первого сентября. Гвоздики отлично сохраняют свежесть и долго остаются в красивом состоянии.

Кроме того, отличным дополнением к букету могут стать розы, бархатцы, незабудки, львиный зев и другие сентябрьские цветы из домашнего сада. Главное, чтобы композиция получилась яркой, праздничной и притягивала взгляды окружающих.

Собирая цветы с клумбы для букета к 1 сентября, важно помнить об их свежести и красоте. Отбирайте только самые здоровые, ухоженные экземпляры, позаботьтесь об их надлежащей упаковке и доставке в школу. Так вы создадите по-настоящему прекрасный, трогательный подарок к началу учебного года.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

