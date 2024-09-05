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Ваш огород будет благодарен: что посадить после огурцов

Как правильно засеять масличную редьку после огурцов
1:01
Садоводство

Огурцы сильно истощают почву, что делает необходимым последующий посев сидератов для восстановления её плодородия. Среди лучших вариантов для этого — масличная редька, которая эффективно восполняет дефицит азота и оздоравливает почву.

Как правильно засеять масличную редьку после огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Масличная редька не только обогащает почву, но и помогает улучшить её структуру, делая ее более пригодной для будущих посадок. Чтобы посадить масличную редьку после огурцов, на каждый квадратный метр почвы потребуется 30-40 граммов семян. Семена равномерно распределяются по поверхности, после чего почву аккуратно взрыхляют граблями.

Примерно через три дня масличная редька даст первые всходы. Спустя полтора месяца, когда растение достигнет нужного размера, его следует скосить, измельчить и заделать в почву. Этот процесс поможет подготовить участок для будущих посадок, обеспечив плодородие и здоровье почвы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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