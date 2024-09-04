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Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы

Почему фацелия лучше подходит для посева после картофеля и помидоров
1:24
Садоводство

Опытные огородники всё чаще осознают пользу использования сидератов и активно засевают освободившиеся участки различными культурами. Одним из самых популярных сидератов является горчица, благодаря своей неприхотливости, доступности и способности защищать растения от болезней, сорняков и вредителей. Однако после паслёновых культур, таких как картофель и помидоры, рекомендуют выбирать другую культуру для посева.

Почему фацелия лучше подходит для посева после картофеля и помидоров
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Фацелия, по сравнению с горчицей, обладает рядом преимуществ, которые делают ее более предпочтительным выбором в определенных случаях. Прежде всего, она универсальна и подходит для посева после любых культур. Фацелия отличается неприхотливостью и быстро прорастает даже в условиях низких температур.

Благодаря фацелии почва обогащается азотом, минеральными соединениями и гумусом, что способствует улучшению ее структуры и плодородия. Этот сидерат также помогает нормализовать кислотность почвы, подавляет рост сорняков и защищает грядки от распространения проволочника, тли и нематоды.

Кроме того, фацелия эффективно предотвращает развитие грибковых заболеваний, таких как фитофтороз и гнили, что делает её идеальным решением для посева после сбора урожая картофеля и помидоров.

Уточнения

Фаце́лия (лат. Phacelia) — род растений семейства Водолистниковые (Hydrophyllaceae), ранее относимый к бурачниковым (Boraginaceae) и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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