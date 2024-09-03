Спасите свой урожай: 3 проверенных метода снижения кислотности почвы

Как уменьшить кислотность почвы осенью

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Повышенный уровень кислотности почвы может значительно усложнить процесс выращивания многих культур, поскольку лишь ограниченное количество растений способно развиваться в таких условиях. Чтобы обеспечить успешный рост и урожай, важно знать, как эффективно снизить уровень кислотности почвы.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Одним из самых эффективных и популярных методов является известкование. Для этого на каждый квадратный метр участка нужно внести немного более стакана гашеной извести. Другие альтернативы включают использование мела и доломитовой муки, которые также хорошо справляются с задачей снижения кислотности. Для достижения результата их количество увеличивают до половины килограмма на квадратный метр.

Еще один проверенный способ — использование золы, которая не только нормализует кислотность почвы, но и обогащает ее питательными веществами. Дозировка золы составляет до 250 граммов на квадратный метр.

Кроме того, посев сидератов, таких как рожь, горчица или люпин, способен естественным образом восстановить качество почвы и снизить ее кислотность без необходимости применения дополнительных химических веществ. Эти растения помогают поддерживать оптимальные условия для будущих посадок.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

